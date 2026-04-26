VIDEO: Zostrih zápasu HC Slovan Bratislava - HK Nitra v 5. finále Tipsport ligy

Hokejisti Nitry v piatom finálovom stretnutí pod Zoborom v zápase plnom emócií, zvratov a kontroverzných momentov napokon zdolali Slovan Bratislava 5:3 a znížili stav série na 2:3 na zápasy.
Nitra vletela do zápasu ako víchor. Už po 45 sekundách rozjasal domáce tribúny Robby Jackson, ktorý trpezlivo počkal na pohyb brankára Kiviaha a otvoril skóre.
Domáci pokračovali v tlaku a hoci nevyužili presilovku, krátko po nej sa presadil mladík Tomáš Chrenko, pre ktorého to bol premiérový gól v play-off.
Keď v prvej tretine po nádhernej kombinácii s Michalom Krištofom a Čederlem zvýšil Matej Paulovič v presilovej hre už na 3:0, zdalo sa, že zápas je pevne v rukách Corgoňov.
VIDEO: Zostrih zápasu Nitra - Slovan Bratislava v 5. finále
V druhej tretine sa však karta začala obracať. Slovan síce hral dlhú oslabovku počas vyššieho trestu Samuela Takáča, ktorý po zákroku na Turanského putoval predčasne pod sprchy.
Belasí však paradoxne práve po tomto momente zapli a začali trestať nitrianske fauly.
V presilovkách sa presadili Tomáš Kráľovič a neskôr Liam Pecararo, čím znížili na rozdiel jediného gólu.
Tlak hostí vyvrcholil vyrovnaním na 3:3, kedy sa Slovanu podarilo prekonať striedajúceho brankára Gadzieva strelou z diaľky.
Štadión pod Zoborom stíchol ešte viac v záverečnej päťminútovke, keď Tomáš Marcinko dopravil puk do siete a zdalo sa, že Slovan otočil na 4:3 a mieri za titulom.
Rozhodcovia však po porade s videorozhodcom gól pre kontakt s brankárom neuznali, čo sa ukázalo ako kľúčový moment duelu.
Záver duelu patril opäť Nitre. V presilovej hre len 54 sekúnd pred koncom riadneho hracieho času prepasíroval puk do bránky Jakub Lacka a poslal domácich do vedenia 4:3.
Definitívnu bodku za dramatickým večerom dal gólom do prázdnej bránky Matej Pavlovič.
Nitra tak splnila domácu úlohu, odvrátila prvý mečbal Slovana a finálová séria sa sťahuje späť do Bratislavy, kde je na programe šiesty zápas v utorok 28. apríla o 18.30 h.