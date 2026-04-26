Veľké komplikácie pre Nitru. Ofenzívny líder tímu dostal dištanc za podkopnutie hráča Slovana

Senát pre profesionálny hokej Disciplinárnej komisie Slovenského zväzu ľadového hokeja (SPH DK SZĽH) potrestal útočníka Samuela Bučeka z HK Nitra zastavením činnosti na jeden zápas.
Nútene tak vynechá nedeľný piaty duel finálovej série doma proti HC Slovan Bratislava.
Buček v piatkovom štvrtom dueli finále na ľade Slovana v čase 11:41 podkopol hráča súpera, čím podľa SPH DK SZĽH došlo z jeho strany spáchaniu disciplinárneho previnenia.
Stav série je po štyroch zápasoch 3:1 pre Slovan, ktorý už v nedeľu môže rozhodnúť o zisku majstrovského titulu.
„Na základe podnetu športovej organizácie HC SLOVAN Bratislava zo dňa 26. apríla, Senát pre profesionálny hokej uznal, že hráč Samuel Buček v súťažnom zápase Tipsport ligy HC SLOVAN Bratislava vs. HK Nitra dňa 24. apríla v čase zápasu 11:41 vedome viedol zákrok na protihráča.
Disciplinárny previnilec atakoval protihráča tak, že ho podkopol pravou nohou, čo spôsobilo nekontrolovaný pád protihráča na ľadovú plochu (vrátane hlavy).
Týmto konaním sa Samuel Buček dopustil porušenia čl. 27, bodu 27.1, podbodu 27.1.1., II. oddielu, I hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH.
Za uvedené mu Senát pre profesionálny hokej po vzhliadnutí všetkých okolnosti uložil disciplinárnu sankciu – nepodmienečný trest zastavenia výkonu športovej činnosti v rozsahu jedného zápasu,“ uvádza sa v rozhodnutí na stránke hockeyslovakia.sk.