Ako hrali Slováci v Európe? Studeniča vyradilo zranenie a Hudáček má najlepšiu sezónu v Třinci

Európske hokejové veľmoci majú prestížne domáce súťaže, v ktorých pôsobia aj viacerí Slováci, ktorí môžu byť adeptmi na účasť na blížiacich sa majstrovstvách sveta.
Hudáček, Okuliar či Tatar patria k lídrom svojich mužstiev. Niektorí bojujú o titul, iní o záchranu.
Ako majú formu, komu sa darí a kto má šancu na tímový úspech?
V tomto článku sa pozrieme na sezóny Slovákov v najvyšších európskych ligách – v Česku, Švédsku, Fínsku a Švajčiarsku.
Česko
Najvýraznejšie zastúpenie v európskych ligách tvoria Slováci v Česku, kde ich v aktuálnej sezóne hralo až 42. Pravidelne nastupovalo a viac ako 20 zápasov odohralo 34 korčuliarov a dvaja brankári. V play-off alebo v predkole si zahralo 27 Slovákov.
Aktuálne sú v českej extralige v hre už len štyri tímy, ktoré sa bijú o finále. Pardubice nastupujú v semifinálovej sérii proti Sparte Praha (stav je 1:1), Třinec hrá s Karlovými Varmi (stav je 2:0).
V hre je ešte jedenásť slovenských hokejistov. Najviac ich má v zostave Třinec – až sedem. Ani jedného nemá Sparta Praha. Pardubice aj Karlove Vary majú po dvoch.
V základnej časti bol najproduktívnejším Slovákom v Česku Libor Hudáček. Rovnako to platí aj v play-off. V desiatich zápasoch Třinca získal šesť bodov.
35-ročný útočník zaknihoval dohromady 50 bodov a hrá svoju najproduktívnejšiu sezónu za Třinec, ktorého farby oblieka už štvrtý rok. V mužstve je lídrom a nikto nenazbieral toľko bodov ako on.
"Blíži sa koniec sezóny a ja chcem vyhrávať. Zatiaľ necítim únavu tak, ako som očakával,“ hovoril Hudáček.
„Oceliari“ sú stavaní na play-off hokej. Vo vyraďovacích bojoch odohrali tento rok zatiaľ desať zápasov vrátane predkola a prehrali len raz.
Tri kanadské body majú na konte Miloš Roman a Patrik Hrehorčák.
V kádri mužstva sú aj obrancovia Patrik Koch a Martin Marinčin a útočník Marko Daňo, ktorý sa vrátil po zranení. Zahral si aj 40-ročný Vladimír Dravecký, ktorý však odohral dohromady len vyše deväť minút v dvoch zápasoch.
Dôležitou súčasťou svojho mužstva je aj dvojica z Pardubíc. Obranca Peter Čerešňák nazbieral päť bodov v šiestich dueloch play-off a útočník Miloš Kelemen má na konte štyri body.
Karlove Vary odohrali už dvanásť zápasov. Jakub Minárik v nich bodoval trikrát, Adam Lukošik raz.
Vo vyraďovacích bojoch boli úspešní viacerí hráči, aj keď ich mužstvo je už mimo hry. Róbert Lantoši z Českých Budějovíc mal v štyroch zápasoch predkola päť bodov.
Kristián Pospíšil získal päť bodov v siedmich dueloch Komety Brno a medzi lídrov Liberca sa zaradili štvorbodový Martin Faško-Rudáš aj trojbodový Servác Petrovský.
Z pohľadu produktivity patrila trojica Hudáček, Lantoši a Pospíšil počas celej sezóny k najlepším hráčom ligy. V súčte bodov zo základnej časti, predkola a play-off im patrí piate, ôsme a deviate miesto.
Medzi najlepších brankárov zase patril Stanislav Škorvánek. Celkovo zastavil 92,4 percent striel súperov. V štvrťfinále play-off jeho Hradec Králové prehral s Třincom 1:4 na zápasy, ale slovenský brankár bol stále oporou svojho mužstva. Ani raz neinkasoval viac ako tri góly a úspešnosť zákrokov mal na úrovni 92 percent.
Sezóna bola trpká pre Matúša Sukeľa a jeho Litvínov, kde je kapitánom. Mužstvo skončilo posledné s výraznou stratou na predposlednú Mladú Boleslav a zahrá si baráž o udržanie. Tam bude čeliť lepšiemu z dvojice Jihlava – Zlín.
Okrem Sukeľa za Litvínov nastupujú aj útočník Maxim Čajkovič, obranca František Gajdoš a brankár Matej Tomek.
Najrýchlejšie sa sezóna skončila pre Mladú Boleslav, ktorá nepostúpila do predkola play-off, ale vyhla sa baráži. V jej drese hrali Pavol Skalický, Dávid Gríger a Adam Jánošík.
V Česku zaujali aj dvaja mladíci, ktorí patrili k piatim najmladším hráčom v súťaži. 16-ročný Tomáš Selič odohral dva zápasy za Kometu Brno a 17-ročný Matúš Válek si raz obliekol dres A-mužstva Pardubíc.
Hráč
Klub
Pozícia
Zápasy
Góly
Asistencie
Body
Body vo vyraďovacej časti
1.
Libor Hudáček
Třinec
útočník
61
21
29
50
6
2.
Róbert Lantoši
České Budějovice
útočník
56
19
29
48
5
3.
Kristián Pospíšil
Brno
útočník
57
16
32
48
5
4.
Andrej Kollár
Brno
útočník
59
14
15
29
2
5.
Martin Faško-Rudáš
Liberec
útočník
57
13
14
27
4
6.
Marek Hrivík
Vítkovice
útočník
45
6
19
25
1
7.
Peter Čerešňák
Pardubice
obranca
40
7
17
24
5
8.
Adrián Holešinský
Plzeň / České Budějovice
útočník
50
5
17
22
2
9.
Marko Daňo
Třinec
útočník
37
14
7
21
0
10.
Matúš Sukeľ
Litvínov
útočník
44
10
11
21
-
Švédsko
Vo Švédsku pôsobili v aktuálnej sezóne štyria Slováci.
Najsmutnejšie dopadol ročník pre Petra Cehlárika. S Leksandom zostúpil do druhej najvyššej súťaže. Jeho mužstvo prehralo play-out s HV71 jasne 0:4 na zápasy.
Cehlárik začal v druhej formácii, ale neskôr nastupoval až vo štvrtej. Jeho mužstvo strelilo v sérii len päť gólov a slovenský útočník si nepripísal žiaden bod.
Počas celej sezóny zaknihoval 24 bodov v 49 dueloch a klub oznámil, že slovenský útočník v ňom po neúspešnej sezóne skončil.
V hre v play-off švédskej SHL je už len jeden Slovák. Oliver Okuliar s jeho tímom Skellefteå AIK obsadil prvé miesto v základnej časti a postúpil už do semifinále, kde nastúpi proti Luley.
V štvrťfinále zvíťazilo Okuliarovo mužstvo nad Malmöm 4:1 na zápasy. Slovenský útočník mal v týchto zápasoch päť bodov (1+4). Počas série bol pritom vedený až ako útočník štvrtej formácie.
V aktuálnej sezóne nazbieral už 33 bodov a je najproduktívnejším Slovákom v SHL.
Útočník Färjestadu Marián Studenič už má po klubovej sezóne. Jeho mužstvo viedlo vo štvrťfinálovej sérii s Rogle už 3:0 na zápasy, ale prehralo 3:4.
Studenič sa v piatom stretnutí série nepríjemne zranil. Po náraze od súpera spadol na ľad a nevedel zaťažiť ľavú nohu. V posledných dvoch stretnutiach série bol mimo zostavy a svojmu mužstvu chýbal. V play-off nazbieral dva body. Celkovo v ročníku získal 29 bodov v 56 zápasoch.
Do play-off zasiahol aj Michal Svrček. Za Brynäs odohral tri zápasy bez bodového zisku. Na ľade trávil menej ako päť minút na zápas. Jeho klub prehral v sérii s Växjö 1:4.
Hráč
Klub
Pozícia
Zápasy
Góly
Asistencie
Body
Oliver Okuliar
Skellefteå AIK
útočník
51
16
17
33
Marián Studenič
Färjestad BK
útočník
56
9
20
29
Peter Cehlárik
Leksands IF
útočník
49
5
19
24
Michal Svrček
Brynäs IF
útočník
15
0
0
0
Fínsko
Vo Fínsku si počas sezóny v najvyššej súťaži zahrali traja mladí Slováci. Alex Čiernik odohral 19 zápasov, Samuel Húževka šesť a brankár Rastislav Eliáš deväť. V play-off Liigy však nehral ani jeden z nich.
Čiernik zmenil klub a išiel do druhej švédskej ligy, 19-ročný obranca Húževka sa vrátil do juniorky a Eliaša poslali na hosťovanie do nižšej súťaže.
Švajčiarsko
Vo Švajčiarsku odohral celú sezónu spomedzi Slovákov len Tomáš Tatar. Skončila sa pre neho už 28. marca. Jeho Zug prehral vo štvrťfinále s najlepším tímom základnej časti - Davosom 1:4.
Tatar strelil v sérii jeden gól. Celkovo mal v ročníku 35 bodov v 48 zápasoch. Spolu s Dominikom Kubalíkom mal v klube najlepší priemer bodov získaných na zápas.