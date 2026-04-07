Ako hrali Slováci v Európe? Studeniča vyradilo zranenie a Hudáček má najlepšiu sezónu v Třinci

Michal Ivan, Libor Hudáček a Tomáš Tatar. (Autor: TASR)
Samuel Grega|7. apr 2026 o 14:45
Ako sa darilo slovenským hokejistom v Česku, Švédsku, Fínsku a Švajčiarsku?

Európske hokejové veľmoci majú prestížne domáce súťaže, v ktorých pôsobia aj viacerí Slováci, ktorí môžu byť adeptmi na účasť na blížiacich sa majstrovstvách sveta.

Hudáček, Okuliar či Tatar patria k lídrom svojich mužstiev. Niektorí bojujú o titul, iní o záchranu.

Ako majú formu, komu sa darí a kto má šancu na tímový úspech?

V tomto článku sa pozrieme na sezóny Slovákov v najvyšších európskych ligách – v Česku, Švédsku, Fínsku a Švajčiarsku.

Česko

Najvýraznejšie zastúpenie v európskych ligách tvoria Slováci v Česku, kde ich v aktuálnej sezóne hralo až 42. Pravidelne nastupovalo a viac ako 20 zápasov odohralo 34 korčuliarov a dvaja brankári. V play-off alebo v predkole si zahralo 27 Slovákov.

Reprezentačná jednotka nechytala na farme už mesiac. Ako sa darí Slovákom v AHL?

Aktuálne sú v českej extralige v hre už len štyri tímy, ktoré sa bijú o finále. Pardubice nastupujú v semifinálovej sérii proti Sparte Praha (stav je 1:1), Třinec hrá s Karlovými Varmi (stav je 2:0).

V hre je ešte jedenásť slovenských hokejistov. Najviac ich má v zostave Třinec – až sedem. Ani jedného nemá Sparta Praha. Pardubice aj Karlove Vary majú po dvoch.

V základnej časti bol najproduktívnejším Slovákom v Česku Libor Hudáček. Rovnako to platí aj v play-off. V desiatich zápasoch Třinca získal šesť bodov.

35-ročný útočník zaknihoval dohromady 50 bodov a hrá svoju najproduktívnejšiu sezónu za Třinec, ktorého farby oblieka už štvrtý rok. V mužstve je lídrom a nikto nenazbieral toľko bodov ako on.

"Blíži sa koniec sezóny a ja chcem vyhrávať. Zatiaľ necítim únavu tak, ako som očakával,“ hovoril Hudáček.

Libor Hudáček. (Autor: HC Oceláři Třinec)

„Oceliari“ sú stavaní na play-off hokej. Vo vyraďovacích bojoch odohrali tento rok zatiaľ desať zápasov vrátane predkola a prehrali len raz.

Tri kanadské body majú na konte Miloš Roman a Patrik Hrehorčák.

V kádri mužstva sú aj obrancovia Patrik Koch a Martin Marinčin a útočník Marko Daňo, ktorý sa vrátil po zranení. Zahral si aj 40-ročný Vladimír Dravecký, ktorý však odohral dohromady len vyše deväť minút v dvoch zápasoch.

Dôležitou súčasťou svojho mužstva je aj dvojica z Pardubíc. Obranca Peter Čerešňák nazbieral päť bodov v šiestich dueloch play-off a útočník Miloš Kelemen má na konte štyri body.

Karlove Vary odohrali už dvanásť zápasov. Jakub Minárik v nich bodoval trikrát, Adam Lukošik raz.

Vo vyraďovacích bojoch boli úspešní viacerí hráči, aj keď ich mužstvo je už mimo hry. Róbert Lantoši z Českých Budějovíc mal v štyroch zápasoch predkola päť bodov.

Kristián Pospíšil získal päť bodov v siedmich dueloch Komety Brno a medzi lídrov Liberca sa zaradili štvorbodový Martin Faško-Rudáš aj trojbodový Servác Petrovský. 

Z pohľadu produktivity patrila trojica Hudáček, Lantoši a Pospíšil počas celej sezóny k najlepším hráčom ligy. V súčte bodov zo základnej časti, predkola a play-off im patrí piate, ôsme a deviate miesto.

Medzi najlepších brankárov zase patril Stanislav Škorvánek. Celkovo zastavil 92,4 percent striel súperov. V štvrťfinále play-off jeho Hradec Králové prehral s Třincom 1:4 na zápasy, ale slovenský brankár bol stále oporou svojho mužstva. Ani raz neinkasoval viac ako tri góly a úspešnosť zákrokov mal na úrovni 92 percent.

Stanislav Škorvánek. (Autor: Mountfield HK)

Sezóna bola trpká pre Matúša Sukeľa a jeho Litvínov, kde je kapitánom. Mužstvo skončilo posledné s výraznou stratou na predposlednú Mladú Boleslav a zahrá si baráž o udržanie. Tam bude čeliť lepšiemu z dvojice Jihlava – Zlín.

Okrem Sukeľa za Litvínov nastupujú aj útočník Maxim Čajkovič, obranca František Gajdoš a brankár Matej Tomek. 

Najrýchlejšie sa sezóna skončila pre Mladú Boleslav, ktorá nepostúpila do predkola play-off, ale vyhla sa baráži. V jej drese hrali Pavol Skalický, Dávid Gríger a Adam Jánošík.

V Česku zaujali aj dvaja mladíci, ktorí patrili k piatim najmladším hráčom v súťaži. 16-ročný Tomáš Selič odohral dva zápasy za Kometu Brno a 17-ročný Matúš Válek si raz obliekol dres A-mužstva Pardubíc.

Najproduktívnejší Slováci v českej extralige v sezóne 2025/26


Hráč

Klub

Pozícia

Zápasy

Góly

Asistencie

Body

Body vo vyraďovacej časti

1.

Libor Hudáček

Třinec

útočník

61

21

29

50

6

2.

Róbert Lantoši

České Budějovice

útočník

56

19

29

48

5

3.

Kristián Pospíšil

Brno

útočník

57

16

32

48

5

4.

Andrej Kollár

Brno

útočník

59

14

15

29

2

5.

Martin Faško-Rudáš

Liberec

útočník

57

13

14

27

4

6.

Marek Hrivík

Vítkovice

útočník

45

6

19

25

1

7.

Peter Čerešňák

Pardubice

obranca

40

7

17

24

5

8.

Adrián Holešinský

Plzeň / České Budějovice

útočník

50

5

17

22

2

9.

Marko Daňo

Třinec

útočník

37

14

7

21

0

10.

Matúš Sukeľ

Litvínov

útočník

44

10

11

21

-

Švédsko

Vo Švédsku pôsobili v aktuálnej sezóne štyria Slováci.

Najsmutnejšie dopadol ročník pre Petra Cehlárika. S Leksandom zostúpil do druhej najvyššej súťaže. Jeho mužstvo prehralo play-out s HV71 jasne 0:4 na zápasy.

Cehlárik začal v druhej formácii, ale neskôr nastupoval až vo štvrtej. Jeho mužstvo strelilo v sérii len päť gólov a slovenský útočník si nepripísal žiaden bod.

Počas celej sezóny zaknihoval 24 bodov v 49 dueloch a klub oznámil, že slovenský útočník v ňom po neúspešnej sezóne skončil.

V hre v play-off švédskej SHL je už len jeden Slovák. Oliver Okuliar s jeho tímom Skellefteå AIK obsadil prvé miesto v základnej časti a postúpil už do semifinále, kde nastúpi proti Luley.

V štvrťfinále zvíťazilo Okuliarovo mužstvo nad Malmöm 4:1 na zápasy. Slovenský útočník mal v týchto zápasoch päť bodov (1+4). Počas série bol pritom vedený až ako útočník štvrtej formácie.

V aktuálnej sezóne nazbieral už 33 bodov a je najproduktívnejším Slovákom v SHL.

Útočník Färjestadu Marián Studenič už má po klubovej sezóne. Jeho mužstvo viedlo vo štvrťfinálovej sérii s Rogle už 3:0 na zápasy, ale prehralo 3:4.

Studenič sa v piatom stretnutí série nepríjemne zranil. Po náraze od súpera spadol na ľad a nevedel zaťažiť ľavú nohu. V posledných dvoch stretnutiach série bol mimo zostavy a svojmu mužstvu chýbal. V play-off nazbieral dva body. Celkovo v ročníku získal 29 bodov v 56 zápasoch.

Marián Studenič (Autor: REUTERS)

Do play-off zasiahol aj Michal Svrček. Za Brynäs odohral tri zápasy bez bodového zisku. Na ľade trávil menej ako päť minút na zápas. Jeho klub prehral v sérii s Växjö 1:4.

Produktivita Slovákov vo švédskej SHL

Hráč

Klub

Pozícia

Zápasy

Góly

Asistencie

Body

Oliver Okuliar

Skellefteå AIK

útočník

51

16

17

33

Marián Studenič

Färjestad BK

útočník

56

9

20

29

Peter Cehlárik

Leksands IF

útočník

49

5

19

24

Michal Svrček

Brynäs IF

útočník

15

0

0

0

Fínsko

Vo Fínsku si počas sezóny v najvyššej súťaži zahrali traja mladí Slováci. Alex Čiernik odohral 19 zápasov, Samuel Húževka šesť a brankár Rastislav Eliáš deväť. V play-off Liigy však nehral ani jeden z nich.

Čiernik zmenil klub a išiel do druhej švédskej ligy, 19-ročný obranca Húževka sa vrátil do juniorky a Eliaša poslali na hosťovanie do nižšej súťaže.

Švajčiarsko

Vo Švajčiarsku odohral celú sezónu spomedzi Slovákov len Tomáš Tatar. Skončila sa pre neho už 28. marca. Jeho Zug prehral vo štvrťfinále s najlepším tímom základnej časti - Davosom 1:4.

Tomáš Tatar v drese Zugu. (Autor: REUTERS)

Tatar strelil v sérii jeden gól. Celkovo mal v ročníku 35 bodov v 48 zápasoch. Spolu s Dominikom Kubalíkom mal v klube najlepší priemer bodov získaných na zápas.

