Zanechala výraznú stopu. Trénerka ženskej reprezentácie končí po štyroch rokoch

Kanadská trénerka Carla MacLeodová po štyroch rokoch končí na striedačke českej hokejovej reprezentácie žien. Bývalá vynikajúca obrankyňa doviedla národný tím k dvom bronzovým medailám na MS.
Po tejto sezóne jej vypršala zmluva a novú uzatvárať nebude. Český zväz ľadového hokeja o tom informoval na svojom webe.
„Chcela by som Carle poďakovať za všetku energiu, ktorú národnému tímu dala. Z môjho pohľadu je do budúcnosti adeptkou na Sieň slávy českého hokeja, pretože jej prínos je z historického pohľadu neoddiskutovateľný.
Želáme jej do budúcnosti hlavne pevné zdravie a veľa šťastia,“ uviedla generálna manažérka ženskej reprezentácie Tereza Sadilová.
MacLeodová prevzala národný tím v apríli 2022 a už o niekoľko mesiacov neskôr ho doviedla na MS v Dánsku k historicky prvej medaile pre český ženský hokej.
O rok neskôr Češky bronzový úspech v Kanade zopakovali.
V roku 2024 a vlani v domácom prostredí v Českých Budějoviciach skončili hokejistky štvrté, keď zhodne prehrali zápas o 3. miesto s Fínskom.
Poslednou akciou MacLeodovej na českej striedačke boli februárové olympijské hry. Na nich sa tím snažil zaútočiť na premiérovú medailu, no po prehre vo štvrťfinále so Švédskom skončil piaty.
Dvojnásobná olympijská víťazka pôsobila v aktuálnej sezóne aj ako trénerka hokejistiek Ottawy v zámorskej PWHL. V minulom roku jej diagnostikovali rakovinu prsníka a v apríli sa na neurčito stiahla z hokejového diania.