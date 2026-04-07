Cehlárik po neúspešnom boji o záchranu končí v Leksande. Kam zamieri?

Peter Cehlárik v drese Leksands IF.
Peter Cehlárik v drese Leksands IF. (Autor: X/Leksands IF)
Sportnet|7. apr 2026 o 08:45
Tridsaťročný útočník pôsobil v Leksande od sezóny 2022/23.

Slovenský hokejista Peter Cehlárik nebude pokračovať v drese švédskeho tímu Leksand. Klub informoval na svojej oficiálnej stránke, že v mužstve končí šesť hráčov vrátane slovenského útočníka.

Leksand vypadol z najvyššej švédskej súťaže SHL, keď nestačil v boji o záchranu na HV71 a v sérii hladko prehral 0:4 na zápasy

Cehlárik odohral v základnej časti 45 zápasov a zaznamenal päť gólov a 19 asistencií. V boji o udržanie si v štyroch dueloch nepripísal ani jeden bod. Tridsaťročný útočník pôsobil v Leksande od sezóny 2022/23.

Okrem Cehlárika končí aj Anton Johansson, Joonas Lyytinen, Stefan Milosevic, Filip Larsson, Gabriel Fortier a asistent trénera David Printz.

Sme vďační za všetko, čím títo hráči a člen realizačného tímu prispeli počas svojho pôsobenia v Leksands IF.

Každý z nich svojím spôsobom zanechal v klube stopu a prejavil veľké nasadenie na ľade aj mimo neho. Všetkým srdečne želáme veľa šťastia v ich ďalšej kariére,“ povedal športový riaditeľ Jesper Ollas..

SHL - Svenska hockeyligan

    Peter Cehlárik v drese Leksands IF.
    Peter Cehlárik v drese Leksands IF.
    Cehlárik po neúspešnom boji o záchranu končí v Leksande. Kam zamieri?
    dnes 08:45
