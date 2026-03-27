Reprezentačná jednotka nechytala na farme už mesiac. Ako sa darí Slovákom v AHL?

Dalibor Dvorský, Pavol Regenda a Adam Sýkora. Toto sú traja slovenskí hokejisti, ktorí odštartovali aktuálnu sezónu v AHL, no dobrými výkonmi si vypýtali pozvánku do NHL.
Dvorský bol povolaný do prvého tímu St. Louis už po piatich zápasoch, Regenda sa v San Jose usadil v decembri.
Adam Sýkora bol povýšený v uplynulom týždni, v stredu si odbil debut v NHL za New York Rangers.
V nižšej zámorskej súťaži korčuľuje krátko pred koncom základnej časti ešte sedem Slovákov, jeden už predčasne ukončil sezónu pre zranenie.
Ako sa im darí? Zahrajú si v play-off a akú majú pred sebou budúcnosť?
Samuel Hlavaj
Jediný slovenský brankár pôsobiaci v súťaži hrá na farme Minnesoty druhú sezónu. Jeho cieľom bolo stabilizovať svoje výkony a udržať sa v hierarchii brankárov Wild na treťom mieste.
Lenže v prvých piatich zápasoch inkasoval 17 gólov a iba dvakrát sa radoval z výhry.
V decembri bol dokonca preradený do tretej najvyššej zámorskej ligy - ECHL. Ani po návrate do AHL sa mu príliš nedarilo.
„Mali sme veľa zmien, veľa zranených hráčov aj v prvom tíme, aj v AHL, zostava sa stále menila. Prehrávali sa zápasy a nabaľovalo sa to," hovoril na začiatku olympijských hier v Miláne, kde bol slovenskou jednotkou.
Na hrách odchytal päť zápasov, percentuálnu úspešnosť zákrokov si držal nad 90 percentami a pripísal si niekoľko dôležitých zákrokov, predovšetkým v úvodnom zápase proti Fínsku (4:1) a tiež v štvrťfinále proti Nemecku (6:2).
Po návrate z MIlána, kde Slováci obsadili výborné 4. miesto, ale prišla krutá realita.
Od olympiády odchytal Hlavaj v AHL iba jeden zápas. Z 26 striel inkasoval až šesť gólov.
Od 28. februára sa v bránke nepredstavil. Zápasy sledoval iba z lavičky ako náhradník alebo na tribúne.
V sezóne tak doteraz odchytal iba 19 stretnutí, v ktorých pre tím vybojoval päť výhier. Priemerne inkasoval takmer 3,5 gólu na zápas a pochytal 87 percent striel.
Iowa patrí dlhodobo medzi najhoršie tímy AHL. Krátko pred koncom základnej časti im v tabuľke Západnej konferencie patrí predposledná 16. priečka. Na play-off pozíciu strácajú 10 bodov.
Martin Chromiak
Úplne iný príbeh píše v tejto sezóne útočník Martin Chromiak. Na farme v Los Angeles, ktoré ho draftovalo v roku 2020 v piatom kole, si výrazne vylepšil osobné štatistiky. Je rozhodne najlepším Slovákom v AHL.
V 62 zápasoch základnej časti dokázal za Ontario Reign nastrieľať 22 gólov, pri ďalších 24 si pripísal asistenciu.
Štyridsaťšesť bodov je jeho kariérne maximum v AHL a do konca dlhodobej časti sezóny ho môže ešte vylepšiť.
Viac bodov (86) nazbieral iba počas sezóny 2021/22, keď pôsobil v juniorskom tíme Kingston Frontenacs v OHL.
Chromiak je aktuálne 39. naproduktívnejším hráčom celej ligy. V Ontariu je v bodovaní prvý, medzi strelcami mu patrí druhé miesto.
VIDEO: Gól Martina Chromiaka na ľade Iowa Wild
Patrí medzi popredných adeptov, ktorí by mohli byť povolaní do NHL. Los Angeles ale bojujú o play-off a v tejto sezóne sa z farmy do prvého tímu pozreli iba siedmi hokejisti.
Ontario v AHL patrí medzi najlepšie tímy, aktuálne sú v Západnej konferencii druhí a onedlho si môžu zistiť účasť vo vyraďovacej časti.
Juraj Pekarčík
Podobne produktívny je aj útočník Juraj Pekarčík, jediný slovenský nováčik v AHL. St. Louis Blues ho draftovalo v roku 2023 v treťom kole zo 76. miesta.
V drese Sprinfieldu Thunderbirds odohral 60 zápasov s bilanciou 9 gólov a 22 asistencií. Premiérový farmársky gól strelil hneď v prvom zápase.
„Sezónu hodnotím vynikajúco, dokonca by som povedal, že až nad očakávania. Cítim sa naozaj skvelo. Máme výborných spoluhráčov aj trénerov, takže sa nemám na čo sťažovať a som veľmi rád, že sa mi zatiaľ v tejto sezóne takto darí. Škoda len, že to nejde až tak tímovo, ako by sme si predstavovali, ale verím, že sa napokon dostaneme do play-off," hovoril pre Sportnet.
Pre Pekarčíka je aktuálna sezóna tretia zámorská a prvá medzi seniormi. V ročníku 2022/23 nastupoval v americkej USHL, vlani v kanadskej QMJHL za tím Moncton Wildcats, s ktorým sa prebojoval do finále Memorial Cupu.
Výkonmi v minulej sezóne zaujal aj generálneho manažéra seniorskej reprezentácie Miroslava Šatana, ktorý spomínal jeho meno v súvislosti s prípravou na MS v hokeji 2025.
„Hrať za seniorskú reprezentáciu je jeden z mojich snov, už odmalička," vyjadril sa Pekarčík.
Thunderbirds aktuálne strácajú na play-off iba dva body. Ak bude Pekarčík v polovici apríla bez klubových povinností, zrejme dostane prvú pozvánku do „áčka".
Jozef Viliam Kmec
V podobnej situácii je aj obranca Hendersonu Jozef Viliam Kmec. Do prípravy pred vlaňajšími MS ho neuvoľnilo Vegas, s ktorým má podpísaný nováčikovský kontrakt.
Dvadsaťjederočný Slovák odštartoval svoju druhú sezónu v AHL, hoci vlani si v nej pripísal iba tri štarty po tom, čo dominoval v juniorskej WHL.
Kmec počas celého ročníka predvádzal spoľahlivé defenzívne výkony a v poslednom období sa mu začalo dariť aj v ofenzíve.
V polovici marca strelil premiérový gól v súťaži, o zopár dní neskôr pridal ďalší. V 56 dueloch prebiehajúcej sezóny zaznamenal dvanásť bodov (2+10).
VIDEO: Gól Jozefa Viliama Kmeca na ľade Calgary
Vegas tento rok patria medzi spolufavoritov na zisk Stanleyho pohára a preto povolanie Kmeca do prvého tímu nie je a ani nebolo očakávané.
V budúcnosti by ale šancu mohol dostať. Obrana Vegas patrí medzi staršie, až šesť hráčov má už viac ako 29 rokov.
Filip Mešár
Výber v prvom kole draftu, ktorý nenaplnil očakávania. Tak by sa dala opísať situácia Filipa Mešára.
Dve nevydarené sezóny s niekoľkými zraneniami znamenajú, že Filip Mešár sa v hierarchii talentov Canadiens od draftu v roku 2022 výrazne prepadol. Jeho pozícia a budúcnosť v klube je tak neistá.
V Lavale, ktorý už má isté play-off, nastupuje prevažne na krídle druhej alebo tretej formácie.
V sezóne, v ktorej mal stabilizovať výkonnosť a preukázať schopnosti prvokolového hráča, predvádza kolísavé výkony.
Hoci už zaznamenal šesť viacbodových zápasov, oveľa viac bolo takých, v ktorých nebodoval vôbec.
„U Mešára to bude už štyri roky od draftu, takže jeho nováčikovský kontrakt sa blíži ku koncu. Ak mám byť úprimný, nemyslím si, že má v Montreale veľkú budúcnosť. V organizácii už majú veľa hráčov a on nie je typ, ktorý by zapadal do toho, kam sa tím posúva. Potrebujú byť väčší, silnejší, fyzickejší – a to nie je jeho hra," hodnotil pre Sportnet ešte v januári expert na Canadiens Stu Cowan.
Dodal, že Montreal Mešára pravdepodobne vymení do iného tímu, kde by mohol reštartovať svoju zámorskú kariéru.
Maroš Jedlička
Útočník Maroš Jedlička je jediný zo Slovákov v AHL, ktorý nemá zmluvu s klubom NHL. V roku 2023 ho draftovalo Colorado Avalanche z 219. miesta, no počas leta minulého roka sa vzdali jeho práv.
Neskôr podpísal ročnú zmluvu s farmou Colorada, kde hral aj v ročníku 2024/25.
V aktuálnej sezóne odohral v tíme Colorado Eagles 36 zápasov. Nastupuje prevažne v štvrtej formácii a priemerne strávi na ľade okolo deväť minút. Na konte má osem bodov za dva góly a šesť asistencií.
Na tri zápasy si vyskúšal aj pôsobenie v nižšej ECHL. Jeho zámorská budúcnosť je nateraz otázna.
Coloradu patrí v tabuľke Západnej konferencie tretie miesto, postup do play-off by im nemal uniknúť.
Martin Mišiak
Prvú celú sezónu medzi seniormi absolvuje aj druhokolový výber Chicaga Blackhawks. Martin Mišiak odohral na farme 53 zápasov, na konte má štyri góly a sedem asistencií.
Prioritou pre Mišiaka bolo podávať stabilné výkony v AHL a to sa mu podarilo. Zámorskí experti o ňom písali, že počas roka urobil veľký krok vpred.
Sám Mišiak potvrdil, že so sezónou je spokojný.
„Každým zápasom sa na ľade cítim lepšie a lepšie. Pre mňa je dôležité zlepšovať sa v každom ohľade," hovoril.
Rockford patrí medzi horšie celky súťaže, na play-off strácajú aktuálne osem bodov.
Jakub Demek
Na jeseň 2023 podpísal nováčikovskú zmluvu s tímom Vegas, ktorý ho dva roky predtým draftoval. Odvtedy odohral v AHL len jednu kompletnú sezónu.
Dôvodom sú časté a dlhotrvajúce zranenia, ktoré ho brzdia v zámorskej kariére.
Aktuálna sezóna je pre neho najhoršia, za Henderson nastúpil len na štyri stretnutia a ďalšie už s určitosťou nepridá. Ročník ukončil predčasne pre zanenie.
„Je to to isté, s čím som bojoval už v minulej sezóne, a vrátilo sa to hneď dvakrát," hovoril nedávno mladý center, ktorý musel absolvovať dve operácie členka.
Začiatkom leta mu vyprší nováčikovská zmluva s Vegas, aj keď v NHL ešte neodohral ani minútu.
Napriek problémom zostáva pozitívne naladený a verí, že v zámorí zostane aj v ďalšej sezóne.
Tabuľky AHL
Západná konferencia:
Východná konferencia: