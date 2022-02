Po Cehlárikovi je pozitívny aj ďalší hráč. Háščák: Neprepadáme panike

"Jeho nálož infekčnosti je celkom uspokojivá. Budeme ho sledovať ďalej, uvidíme, ako sa to bude vyvíjať," povedal asistent generálneho manažéra Otto Haščák. Pozitívny výsledok mal opäť aj Cehlárik.

"Tým, že sú to dvaja hráči, ktorí patria ku kľúčovým, sme trpezliví a budeme sledovať, ako sa situácia s nimi vyvinie. Neprepadáme panike, ak by sa to nezlepšovalo, zavoláme náhradníkov," dodal Haščák.

Vyššie hodnoty vírusu mal aj obranca Mário Grman a zostáva v izolácii. Pozitívny test na covid-19 mal aj tréner brankárov a člen realizačného tímu Ján Lašák.