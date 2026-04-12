Prešov suverénne pokračuje barážou. Víťaz druhej ligy nedosiahol na tretí triumf v rade

Tipsport liga - 7. kolo baráže
HC Prešov - HK Skalica 4:2 (0:0, 1:0, 3:2)
Góly: 37. Bukarts (Kadyrov, Indrašis), 47. Cormier (Bukarts), 47. Hamráček (Berlev), 59. Indrašis (Suja, Bukarts) - 41. Janík (Jurík, Nemec), 58. Barcík (Obdržálek, Jurák).
Rozhodcovia: T. Orolin, Hronský - Tomáš, Janiga, vylúčení: 3:2, presilovky a oslabenia: 0:0
Diváci: 1142
Prešov: Vyletelka – Brincko, Macejko, Nátny, Kadyrov, Chatrnúch, Semaňák, Eperješi, Maruna – Indrašis, Cormier, Rih. Bukarts – Hamráček, Berlev, Avcin – Valigura, Suja, Chalupa – Feranec, Frič, Jokeľ
Skalica: Beržinec – Barcík, Urban, Novajovský, Filip, Kubíček, Janík, Škápik, Dudáš – Jurík, Nemec, Obdržálek – Sachkov, Špirko, Podolinský – Kuba, Búlik, Šátek – Kotvan, Jurák, Kalousek
Hokejisti Prešova zvíťazili v 7. kole baráže o účasť v Tipsport lige nad Skalicou 4:2.
Udržali si trojbodový náskok na čele štvorčlennej tabuľky. Druhý Trenčín doma zdolal Humenné 4:1.
Rozdiel medzi účastníkmi najvyššej súťaže a nižšej Tipos SHL tak opäť narástol. Prešov nazbieral v siedmich dueloch 18 bodov, Záhoráci ich majú na konte päť a Humenné štyri.
V rámci baráže je naplánovaných ešte päť kôl, najbližšie sa tímy opäť stretnú v utorok 14. apríla.
VIDEO: Najnovší diel podcastu Hokejový BOSS
Tabuľka baráže Tipsport ligy
Poradie
Tím
Z
V
Vp
Pp
P
Skóre
Body
1.
Prešov
7
5
1
1
0
26:16
18
2.
Trenčín
7
4
1
1
1
26:19
15
3.
Skalica
7
1
1
0
5
24:31
5
4.
Humenné
7
1
0
1
5
18:28
4