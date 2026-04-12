Prešov suverénne pokračuje barážou. Víťaz druhej ligy nedosiahol na tretí triumf v rade

Na snímke hokejisti Prešova sa tešia z gólu.
Na snímke hokejisti Prešova sa tešia z gólu. (Autor: TASR)
Sportnet, TASR|12. apr 2026 o 19:24
Tri góly domácich dosiahli legionári.

Tipsport liga - 7. kolo baráže

HC Prešov - HK Skalica 4:2 (0:0, 1:0, 3:2)

Góly: 37. Bukarts (Kadyrov, Indrašis), 47. Cormier (Bukarts), 47. Hamráček (Berlev), 59. Indrašis (Suja, Bukarts) - 41. Janík (Jurík, Nemec), 58. Barcík (Obdržálek, Jurák).

Rozhodcovia: T. Orolin, Hronský - Tomáš, Janiga, vylúčení: 3:2, presilovky a oslabenia: 0:0

Diváci: 1142

Prešov: Vyletelka – Brincko, Macejko, Nátny, Kadyrov, Chatrnúch, Semaňák, Eperješi, Maruna – Indrašis, Cormier, Rih. Bukarts – Hamráček, Berlev, Avcin – Valigura, Suja, Chalupa – Feranec, Frič, Jokeľ

Skalica: Beržinec – Barcík, Urban, Novajovský, Filip, Kubíček, Janík, Škápik, Dudáš – Jurík, Nemec, Obdržálek – Sachkov, Špirko, Podolinský – Kuba, Búlik, Šátek – Kotvan, Jurák, Kalousek

Hokejisti Prešova zvíťazili v 7. kole baráže o účasť v Tipsport lige nad Skalicou 4:2.

Udržali si trojbodový náskok na čele štvorčlennej tabuľky. Druhý Trenčín doma zdolal Humenné 4:1.

Rozdiel medzi účastníkmi najvyššej súťaže a nižšej Tipos SHL tak opäť narástol. Prešov nazbieral v siedmich dueloch 18 bodov, Záhoráci ich majú na konte päť a Humenné štyri.

V rámci baráže je naplánovaných ešte päť kôl, najbližšie sa tímy opäť stretnú v utorok 14. apríla.

VIDEO: Najnovší diel podcastu Hokejový BOSS

Tabuľka baráže Tipsport ligy

Poradie

Tím

Z

V

Vp

Pp

P

Skóre

Body

1.

Prešov

7

5

1

1

0

26:16

18

2.

Trenčín

7

4

1

1

1

26:19

15

3.

Skalica

7

1

1

0

5

24:31

5

4.

Humenné

7

1

0

1

5

18:28

4

Na snímke hokejisti Prešova sa tešia z gólu.
Na snímke hokejisti Prešova sa tešia z gólu.
Prešov suverénne pokračuje barážou. Víťaz druhej ligy nedosiahol na tretí triumf v rade
dnes 19:24
