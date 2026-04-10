ONLINE: HC 19 Humenné - HC Prešov dnes, Tipsport liga LIVE (baráž, 6. kolo)

Hokejisti HC 19 Humenné a HC Prešov dnes hrajú 6. kolo baráže o Tipsport ligu.
Baráž sa hrá v štvorčlennej skupine vo formáte každý s každým dvakrát doma a dvakrát vonku. Celkovo sa tak odohrá 12 kôl.
Prvé dva tímy v mini tabuľke sa v sezóne 2026/27 predstavia v Tipsport lige, kluby na treťom a štvrtom mieste budú pôsobiť v Tipos SHL.
Kde sledovať Tipsport ligu v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: HC 19 Humenné - HC Prešov dnes LIVE (hokej, baráž, 6. kolo, Tipsport liga, piatok, NAŽIVO)
Baráž o Tipsport ligu 2025/2026
10.04.2026 o 18:00
6. kolo
Humenné
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Prešov
Prehľad
Rozhodca: Kocúr, Orolin – Janiga, Staššák.
Prenos
Úvodné zostavy:
HC 19 Humenné: Lackovič (Hurčík) – Cibák, Zekucia, Pulščák, Pavúk, Novota, Pišoja, Mitro – Rymarev, Zhelezkov, Shakhvorostov – Toma, Vrábeľ, Vaško – Žitný, Linet, Lušňák – Ragan, Krajňák, Borov
Tréner: Andrey Parfenov
HC Prešov: Vyletelka (Kaľavský) – Brincko, Macejko, Nátny, Kadyrov, Chatrnúch, Semaňák, Eperješi, Blaško – Indrasis, Cormier, Bukarts – Hamráček, Berlev, Avtsin – Valigura, Frič, Chalupa – Feranec, Maruna, Jokeľ
Tréner: Kai Suikkanen
Vítam všetkých hokejových priaznivcov pri sledovaní online textového prenosu zo zápasu 6. kola Baráže o Tipsport Ligu medzi HC 19 Humenné a HC Prešov.
Humenné nazbieralo v 5 zápasoch zatiaľ len 4 body a na druhú postupovú pozíciu Trenčína stráca už 7 bodov. 3 body si pripísalo v zápase so Skalicou a bod za prehru po predĺžení práve s dnešným súperom. V tabuľke je tak momentálne tretie a to o bod pred poslednou Skalicou.
Prešov vedie tabuľku s 12 bodmi a záchrana v najvyššej súťaži vyzerá nádejne. Druhý Trenčín stráca bod a tretia pozícia, ktorá by pre Prešov znamenala zostup do SHL je vzdialená na 8 bodov.
Tieto tímy sa naposledy stretli už v spomínanom zápase, ktorý sa odohral minulý týždeň v Prešove. Vtedy sa z víťazstva 4:3 po predĺžení tešil Prešov.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:00.
Tabuľka baráže o Tipsport ligu
Poradie
Tím
Zápasy
V
VP
PP
P
Skóre
Body
1.
HC Prešov
5
3
1
1
0
19:13
12
2.
HK Dukla Trenčín
5
3
1
0
1
17:12
11
3.
HC 19 Humenné
5
1
0
1
3
16:21
4
4.
HK Skalica
5
1
0
0
4
16:22
3