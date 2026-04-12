ONLINE: HC Prešov - HK Skalica dnes, Tipsport liga LIVE (baráž, 7. kolo)

HC Prešov - HK Skalica: ONLINE prenos zo 7. kola baráže o Tipsport ligu. (Autor: Sportnet)
Sportnet|12. apr 2026 o 14:00
Sledujte s nami ONLINE zo 7. kola baráže Tipsport ligy: HC Prešov - HK Skalica.

Hokejisti HC Prešov a HK Skalica dnes hrajú 7. kolo baráže o Tipsport ligu.

Baráž sa hrá v štvorčlennej skupine vo formáte každý s každým dvakrát doma a dvakrát vonku. Celkovo sa tak odohrá 12 kôl. 

Prvé dva tímy v mini tabuľke sa v sezóne 2026/27 predstavia v Tipsport lige, kluby na treťom a štvrtom mieste budú pôsobiť v Tipos SHL. 

ONLINE PRENOS: HC Prešov - HK Skalica dnes LIVE (hokej, baráž, 7. kolo, Tipsport liga, nedeľa, NAŽIVO)

Baráž o Tipsport ligu  2025/2026
12.04.2026 o 17:00
7. kolo
Prešov
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Skalica
Prenos
HK Skalica

Aktuálne tretie mužstvo má na konte 5 bodov a na postup do Tipsport ligy to zatiaľ nevyzerá, hoci sa Skaličania môžu oprieť o skvelý zvrat, keď zvíťazili v posledných dvoch zápasoch. Po triumfe 5:4 proti Humennému zdolali aj Duklu Trenčín 6:5 po predĺžení.
HC Prešov

Prešovčania aktuálne zvládajú baráž najlepšie zo všetkých zúčastnených tímov, keď sú aktuálnym lídrom s trojbodovým náskokom, keď majú na konte 15 bodov. O ich jedinú porážku, no za to aspoň s bodovým ziskom), sa postarali hokejisti z Dukly Trenčín. Od vtedy si však mužstvo poradilo v štyroch zápasoch v rade.
Pozdravujem všetkých hokejových fanúšikov, vítam vás pri sledovaní zápasu baráže o Tipsport ligu, keď sa proti sebe postaví HC Prešov a HK Skalica.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 17:00.

Tabuľka baráže o Tipsport ligu

Poradie

Tím

Zápasy

V

VP

PP

P

Skóre

Body

1.

HC Prešov 

6

4

1

1

0

22:14

15

2.

HK Dukla Trenčín 

6

3

1

1

1

22:18

12

3.

HK Skalica 

6

1

1

0

4

22:27

5

4.

HC 19 Humenné 

6

1

0

1

4

17:24

4

Tipsport liga

