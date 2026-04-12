ONLINE: HC Prešov - HK Skalica dnes, Tipsport liga LIVE (baráž, 7. kolo)

Hokejisti HC Prešov a HK Skalica dnes hrajú 7. kolo baráže o Tipsport ligu.
Baráž sa hrá v štvorčlennej skupine vo formáte každý s každým dvakrát doma a dvakrát vonku. Celkovo sa tak odohrá 12 kôl.
Prvé dva tímy v mini tabuľke sa v sezóne 2026/27 predstavia v Tipsport lige, kluby na treťom a štvrtom mieste budú pôsobiť v Tipos SHL.
ONLINE PRENOS: HC Prešov - HK Skalica dnes LIVE (hokej, baráž, 7. kolo, Tipsport liga, nedeľa, NAŽIVO)
Baráž o Tipsport ligu 2025/2026
12.04.2026 o 17:00
7. kolo
Prešov
0:0
(0:0, 0:0)
Skalica
HK Skalica
Aktuálne tretie mužstvo má na konte 5 bodov a na postup do Tipsport ligy to zatiaľ nevyzerá, hoci sa Skaličania môžu oprieť o skvelý zvrat, keď zvíťazili v posledných dvoch zápasoch. Po triumfe 5:4 proti Humennému zdolali aj Duklu Trenčín 6:5 po predĺžení.
HC Prešov
Prešovčania aktuálne zvládajú baráž najlepšie zo všetkých zúčastnených tímov, keď sú aktuálnym lídrom s trojbodovým náskokom, keď majú na konte 15 bodov. O ich jedinú porážku, no za to aspoň s bodovým ziskom), sa postarali hokejisti z Dukly Trenčín. Od vtedy si však mužstvo poradilo v štyroch zápasoch v rade.
Tabuľka baráže o Tipsport ligu
Poradie
Tím
Zápasy
V
VP
PP
P
Skóre
Body
1.
HC Prešov
6
4
1
1
0
22:14
15
2.
HK Dukla Trenčín
6
3
1
1
1
22:18
12
3.
HK Skalica
6
1
1
0
4
22:27
5
4.
HC 19 Humenné
6
1
0
1
4
17:24
4