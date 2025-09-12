Michalovce mali dlhy a hráčom meškali výplaty. Zvažovali sme aj najhorší scenár, tvrdí manažér

Michalovce sa po postupe do najvyššej hokejovej súťaže v roku 2019 zaradili medzi najlepšie tímy. Klub sa za šesť rokov dostal trikrát do semifinále, z toho dvakrát oslavoval zisk bronzových medailí.
Lenže posledná sezóna bola sklamaním herne, keďže mužstvo vypadlo už v predkole play-off (2:3 proti Dukle Trenčín), aj po manažérskej stránke.
Prvýkrát od postupu medzi elitu sa Dukla zmietala vo finančných problémoch, hráčom meškali výplaty a z klubu odišiel dlhoročný sponzor spoločnosť Ingema s majiteľom Marekom Michajlom.
Opraty nad účastníkom Tipsport ligy prebralo mesto a po jarných turbulenciách sa vymenilo aj kompletné vedenie.
Novým športovým riaditeľom sa stal PETER TIRPÁK, ktorý v klube pôsobil v minulosti a do Dukly sa vrátil po štyroch rokoch.
Dostal náročnú úlohu. Za niekoľko týždňov musel poskladať konkurencieschopný káder, ktorý by mohol pomýšľať na úspechy z minulosti.
„Bolo to naozaj ťažké a ja verím, že zložité chvíle sú za nami," hovorí v rozhovore pre Sportnet krátko pred štartom nového ročníka.
Do Michaloviec ste sa vrátili po istom čase. Ako by ste opísali váš návrat?
Prišiel som do náročnej situácie. Klub som poznal, vyrastal som v ňom, strávil som v ňom hráčsku kariéru a začal som tam robiť aj manažéra. Navyše, tím som preberal aj v neskorom čase. Boli sme pozadu oproti ostatným.
Prišli ste v čase, keď z Michaloviec odišiel hlavný sponzor. V akej finančnej kondícii ste našli klub?
Všetci vedia, že to nebolo jednoduché. Mali sme podlžnosti, ktoré sme zvládli vyrovnať. Aj preto sme dostali licenciu a zostávame v najvyššej súťaži.
Bola v nejakej fáze v hre aj alternatíva, že by sa Michalovce neprihlásili do extraligy?
Nebudem klamať, boli chvíle, keď aj toto nám prešlo hlavou. V tej chvíli urobil dobrú prácu primátor mesta (Miroslav Dufinec, pozn. red.), ktorý si pozval na stretnutie všetkých podporovateľov klubu, a dá sa povedať, že ich stmelil.
Podnikatelia povedali, že chcú hokej v Michalovciach, chcú ho na najvyššej úrovni a na základe toho sa klub podarilo zachrániť.
Aké zmeny sa udiali vo vedení tímu?
Rozšírila sa správna rada. Prezidentom sa stal Michal Stanko, výkonným riaditeľom Peter Hajduk a ja som zobral úlohu športového riaditeľa. Do klubu tak prišli noví ľudia.
Z klubu odišiel veľký partner spoločnosť Ingema, ale ako hovoríte, vďaka podpore menších sponzorov ste dokázali poskladať veľmi podobný rozpočet ako v minulej sezóne. Ako veľmi ste sa pri skladaní kádra museli teraz uskromniť?
Povedali sme už na začiatku, že do sezóny vstúpime so skromnejším rozpočtom, s užším kádrom a priestor dostanú aj mladší hráči. To stále platí.
Nemáme síce generálneho sponzora, ale pre hokej v Michalovciach sa spojilo veľa malých firiem a podnikateľov, ktorí pomohli zostaviť rozpočet pre novú sezónu.
Na východe bude pôsobiť opäť päť tímov na relatívne malom území. Je pre kluby, ale zvlášť pre vás, náročné v tejto konkurencii nájsť sponzorov na hokej?
Naši sponzori sú priamo z Michaloviec alebo blízkeho okolia. Z tohto hľadiska nevnímame, že je na východe päť tímov.
Bolo teraz náročnejšie presvedčiť hráčov, aby prišli do Michaloviec? Nebáli sa prípadných finančných problémov klubu? Predsa len, hovorilo sa o nich už dlhší čas.
Keď som komunikoval s jednotlivými hráčmi o príchode do Michaloviec, nevnímal som to. Za mňa to bolo úplne v poriadku a hráči boli ochotní prísť. S niektorými hokejistami som už v minulosti spolupracoval a prebehla medzi nami férová diskusia.
V konečnom dôsledku, ste spokojný s tým, aké mužstvo ste nakoniec poskladali?
Prihladiac na termín a situáciu, v ktorom sme klub preberali, je to fajn. Spolu s celým realizačným tímom sme sa zhodli, že môžeme byť spokojní.
Spočiatku sa v Michalovciach skloňovali slová záchrana a baráž, ale napokon to vyzerá tak, že tím má na viac. Aké ciele ste si zadali?
Áno, musím sa priznať, že v polovici júna, keď už mali iné tímy prípravu a my sme len skladali káder, mal som pochybnosti.
Keď urobíme dobrú partiu, tak verím, že môžeme pomýšľať aj na vyššie ciele. Hlavné bude, aby sme sa vyhli baráži. Ak sa nám podarí postúpiť do play-off, budeme nadmieru spokojní.
Za úspechom bude klub ťahať tréner Juraj Faith, ktorý na lavičke pôsobil už vlani. Bola to pre vás jasná voľba, alebo bolo v hre aj nejaké iné meno?
Vedeli sme, že Juraj Faith má podpísanú zmluvu na ďalšie dva roky a vôbec nebol dôvod meniť to.
Azda najväčšou posilou je Jake Virtanen, ktorý má bohaté skúsenosti aj z NHL. Ako sa vám ho podarilo získať?
Príchodu Jakea do tímu predchádzali dlhé rozhovory. Približne mesiac sme pilovali dohodu a „piekol" sa tento podpis. Sme radi, že nám vyšiel, lebo sa ukazuje, že Jake nie je len dobrý hokejista, ale aj dobrý človek. Verím, že splní úlohu, pre ktorú sme ho angažovali.
Prihliadali ste aj na jeho minulosť? V roku 2021 bol totiž obvinený zo znásilnenia, avšak neskôr ho porota uznala za nevinného.
Samozrejme, vedeli sme o obvinení, ale nakoniec bol oslobodený. V podstate sa nič nedokázalo. Jake už má rodinu, ktorá za ním príde aj do Michaloviec.
V štyroch prípravných zápasoch strelil sedem gólov a pridal jednu asistenciu. Dáva takýto hráč impulz celému tímu?
Vieme, že v bodovaní by mal patriť medzi lídrov nášho tímu. Dovolím si tvrdiť, že by mohol byť aj lídrom celej ligy.
Dukla sa po dvoch rokoch vracia k starému logu s líškou. Prečo ste sa tak rozhodli?
Rozhodli sa tak fanúšikovia, ktorým sme dali možnosť hlasovať prostredníctvom sociálnych sietí. Oni vybrali, akým smerom sa bude klub uberať.
Koľko permanentiek ste predali v doterajšej fáze? Viete to porovnať s minulosťou?
Presné čísla nepoznám, ale viem, že záujem fanúšikov je. Z návštevnosti na prípravných zápasoch sme boli veľmi príjemne prekvapení. Verím, že diváci si nájdu cestu na štadión aj v tomto ročníku, podobne, ako to bolo aj v minulosti.
Michalovce majú tím v najvyššej futbalovej aj hokejovej súťaži a okrem toho špičkovú ženskú hádzanú. Čím to je? Švedčí to o tom, že to mesto alebo región praje športu?
Určite to je aj o podpore mesta, bez toho by to nešlo. Na druhej strane sú ochotní podnikatelia, ktorí radi pomáhajú a zviditeľňujú sa. Som rád, že také malé mesto má tri kluby na najvyššej úrovni.
V auguste sa s tímom Michaloviec pripravoval aj útočník San Jose Pavol Regenda. Ako ste vnímali jeho prítomnosť na tréningoch?
Paľo je naozaj dobrý chlapec. Do tréningového procestu priniesol kvalitu. Z našej strany nebol absolútne žiadny problém, aby si s nami zatrénoval a poriadne sa pripravil pred odchodom do zámoria. Držíme mu palce, aby sa konečne usadil v NHL.