Olympiáda opäť s hráčmi NHL? Šéf IIHF iniciuje skoršiu dohodu

Tardif zdôraznil, že IIHF bude chcieť pred ZOH 2026 poznať istotu oveľa skôr, aspoň rok pred hrami. "Chcem, aby sme sa pred Cortinou 2026 nedostali do rovnakej situácie," povedal Tardif podľa agentúry DPA.

"V zámorí chápu, aké je pre nás náročné čakať do posledného momentu. Vedia, že to nie je ľahké pre nás, nie je to ľahké pre MOV a je to frustrujúce pre fanúšikov a hráčov. Preto som pred nasledujúcou olympiádou v tomto smere optimista," uviedol šéf IIHF.

S predstaviteľmi NHL chce o ZOH 2026 i ďalších záležitostiach rokovať už v marci tohto roka a detailnejšie potom v lete, keď sa skončia boje o Stanleyho pohár.