Raz už prekvapili. Nemci majú deväť pamätníkov olympijskej senzácie

Obe mužstvá skončili vo svojich skupinách na treťom mieste, zostali v tieni favoritov a dokázali zdolať iba papierového outsidera, čo im zabezpečilo o niečo lepšie vyhliadky do ďalšej fázy turnaja.

BRATISLAVA. Zápas o všetko. Utorňajšie stretnutie play off Slovenska proti Nemecku (začiatok o 5.10 SEČ) rozhodne o postupujúcom do štvrťfinále na mužskom hokejovom turnaji na ZOH 2022 v Pekingu. Víťaz tohto zápasu nastúpi v stredu o 5.10 proti USA.

Aj takto by sa dala charakterizovať úvodná časť turnaja z pohľadu Slovákov a Nemcov. Súper Slovenska v rámci skupinovej časti zdolal Čínu (3:2) a prehral s Kanadou (1:5) a Spojenými štátmi americkými (2:3). Aj pred štyrmi rokmi v Pjongčangu však Nemci začali prehrami a dotiahli to až do finále, kde boli viac ako vyrovnaným súperom Rusom.

Deväť pamätníkov striebra z Pjongčangu

Nemecká hokejová reprezentácia bola veľkým prekvapením olympijských hier v roku 2018. V Pjongčangu sa postarala o historický úspech. Pre svoju krajinu získala iba druhú olympijskú medailu v ľadovom hokeji. Bolo to o to väčšie prekvapenie, že na olympiádu v roku 2014, ktorá sa konala v ruskom Soči, sa nekvalifikovala.

Pred štyrmi rokmi prehrali Nemci vo finále s Rusmi 3:4 po predĺžení. O rozhodujúci gól sa v 70. minúte zápasu postaral Kaprizov. Ešte predtým dokázali Nemci v play off vyradiť Švajčiarsko, Švédsko a Kanadu.

Spomedzi hráčov, ktorí sú na aktuálnej súpiske súpera Slovenska, si úspech z Pjongčangu pamätá deväť hráčov (aus den Birken, J. Müller, M. Müller, Hager, Kahun, Noebels, Pföderl, Plachta a Wolf).