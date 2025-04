Slafkovský sa priblížil k bonusu. Montreal však zarmútil gól, ktorý si skoro nik nevšimol

"Keď som si so všetkými ťukal pästičkou, pozerali sa na mňa, že čo to robím. Išiel som za Fliggym (Nick Foligno, pozn.) a povedal mu: To bol gól, že?

On na to odvetil, že nie kamoš, ale bol to dobrý pokus. Na to som reagoval: Čo? Viem, že som dal gól," opisoval Nazar s úsmevom kurióznu situáciu.

"Som hrdý na chlapcov. Aj tento zápas ukázal, že rastieme. Keď súper v závere vyrovnal, vrátili sme sa späť a našli spôsob ako vyhrať po nájazdoch. Je to vzrušujúce pre náš tím," dodal 37-ročný Foligno.

Zamotaný súboj o postup

Blackhawks slúži k cti, že napriek tomu, že ich sezóna sa tento týždeň skončí a v tabuľke sa už nemôžu posunúť, hrajú do konca a žiaden zápas nevypúšťajú.

Potvrdil to aj kapitán Montrealu Nick Suzuki, ktorý v tretej sérii nájazdov skúsil podobný blafák ako Nazar, ale puk skončil na hornej žŕdke.