Minúta po minúte: V NHL sa otvára trh s voľnými hráčmi, kde skončí Halák či Chára?

Redakcia blogu Oh my Hockey na Sportnete ako každý rok bude sledovať dianie minútu po minúte.

Prehľad: Najvýznamnejšie podpisy (trh s voľnými hráčmi)

Hned v prvních minutách tu máme několik oznámení podpisů. Jack Campbell míří do Edmontonu, Ilja Samsonov do Toronta a Claude Giroux do Ottawy.

Německý brankář, který naposled působil v Detroitu, by mohl utvořit brankářskou dvojici s Jordanem Binningtonem. Blues už stihli odpoledne podepsat svého útočníka Roberta Thomase na osm let.

Pětadvacetiletý český útočník míří z New Jersey do Bostonu. Opačným směrem poslali Bruins Erika Haulu. Podrobnosti najdete v článku níže.

17:33 Od insiderů NHL už prosakují první informace.

Spekuluje se například, že Martin Jones by měl zamířit do Seattlu, o Brenta Burnse pak usiluje Carolina. Toronto by pak chtělo přivést gólmana Ilju Samsonova, který od Washingtonu nedostal kvalifikační nabídku. Bob McKenzie z TSN také informuje, že Connor Brown by brzy mohl navléct dres Oilers.

17:31 Jako každý rok, i letos nás čeká plodný trh s volnými hráči.

Největší jména čekající na smlouvu jsou Johnny Gaudreau, Claude Giroux, Nazem Kadri či John Klingberg, z Čechů stojí za zmínku útočníci Ondřej Palát s Dominikem Kubalíkem, ze Slovenska pak Zdeno Chára nebo brankáři Jaroslav Halák a Adam Húska.

17:30 Začíná živý textový přenos. Vítejte u jeho sledování.

Pred otvorením trhu si môžete prečítať o najlepších voľných hráčoch, ktorí budú rokovať so záujemcami o novom kontrakte.