Druhý najproduktívnejší hráč sezóny aj český motor. Top voľní hráči NHL

Jeho posledná zmluva niesla hodnotu 6,75 miliónov dolárov. Teraz ho čaká s istotou navýšenie. Špekuluje sa, že jeho nový kontrakt by mu mohol ročne vyniesť aj cez desať miliónov.

Flames podľa insiderov spravili všetko preto, aby si ho udržali. Ponúkli mu veľký kontrakt, ale on sa rozhodol otestovať trh. Nemalo by ísť len o peniaze.

Gaudreau pochádza zo štátu New Jersey a vyrástol ako fanúšik Philadelphie, keďže to bol pre neho najbližší tím. Chce byť bližšie rodine. Preto sa ako tri najvážnejšie možnosti spomínajú Flyers, Devils a Islanders. Špekulovalo sa aj o Seattli, ale to by ho nepriblížilo k rodine.