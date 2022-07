Ani New York, ani New Jersey. Hviezdny Gaudreau posilní Columbus

Druhý najproduktívnejší hráč uplynulej základnej časti pozbieral v 82 zápasoch 115 (40+75) bodov. V play off došiel do druhého kola, v 12 dueloch zaknihoval 14 (3+11) bodov.

Vedenie Calgary Flames sa ho snažilo udržať všetkými možnými spôsobmi. Rodákovi z New Jersey ponúkli obrovské peniaze, no Gaudreau napriek tomu odišiel.

"Flames urobili všetko, čo urobiť mohli. Toto je však rozhodnutie týkajúce sa rodiny," povedal o vývoji situácie hráčov agent Lewis Gross.

Čoskoro 29-ročný Gaudreau bol súčasťou organizácie od roku 2011. Vtedy si ho klub z Alberty vytiahol vo štvrtom kole draftu zo 104. pozície. Napokon tu odohral 602 stretnutí a nazbieral 609 (210+399) bodov.

Jeho meno sa aktívne spájalo s New Jersey Devils alebo New Yorkom Islanders. "Modrokabátnici" neboli na radare médií, no napokon vykúzlili prekvapenie a ich fanúšikovia sa dočkali jedného z najvýznamnejších dní v histórii klubu.

"Myslím si, že sa týmto konečne môžeme zbaviť hlúpych prívlastkov, že Columbus je zlé mesto, zlá destinácia a tak ďalej," povedal generálny manažér Jarmo Kekäläinen. "Nikdy to nebola pravda."