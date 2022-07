Giroux sa vracia domov. Hviezdny veterán podpísal s Ottawou

Teraz sa presunie do hlavného mesta Kanady. Práve tam absolvuje letnú prípravu s viacerými hráčmi z talentovaného mužstva. V tomto meste ako tínedžer žil, vracia sa teda domov.

Minulá sezóna bola preňho sklamaním. Jej väčšinu odohral v slabej Philadelphii, aby neskôr prestúpil na Floridu. Panthers však padli v druhom kole vyraďovacích bojov v sérii proti rivalom z Tampy Bay.

Dokopy odohral kanadský forvard v minulom ročníku 75 zápasov so ziskom 65 (21+44) bodov. V play off nastúpil do 10 stretnutí a prispel ôsmimi bodmi.