Košičania menili historické tabuľky. Ceman vzrušujúcejší zápas nezažil, Janus si aj poplakal

KOŠICE. Dráma, za akú by sa nehanbil ani Shakespeare. Jedna azda z najzaujímavejších a najlepších finálových sérií hokejovej extraligy za posledné roky medzi Košicami a Nitrou vyvrcholila siedmym zápasom, ktorý dvíhal zo stoličiek. Kým v predchádzajúcich zápasoch obe mužstvá ukazovali výborné oslabenia a presilovky neboli až takou výhodou, siedmy zápas tieto štatistiky postavil na hlavu. Nitra aj Košice strelili po tri presilovkové góly.

Presilovkový bol aj ten najdôležitejší, ktorý už po 74 sekundách predĺženia dokonal neuveriteľný košický obrat a spustil v Steel Aréne košické majstrovské oslavy. Košičania doma v rozhodujúcom dueli vyhrali 5:4 po predĺžení.

„Bol to najvzrušujúcejší zápas, aký som zažil. Toľko vylúčených v siedmom zápase sa často nevidí. Vôbec to nebolo, čo sme očakávali a góly v oslabeniach nás boleli. Chlapcov musím pochváliť za to, že ostali pokojní. V tretej tretine sme potrebovali obrovské hrdinské úsilie. Dali sme do toho všetko a potom to v predĺžení ukončili gólom v presilovke. Víťazný gól v predĺžení, po ktorom vyhráte pohár, je to o čom snívate. Som za chlapcov naozaj šťastný,“ priznal košický tréner Dan Ceman. VIDEO: Zostrih zápasu HC Košice - HK Nitra (7. finále)

Obrat naštartoval finálový debutant Košičania dvakrát prehrávali o dva góly, Nitranom k ich trom gólom prispeli aj štvrtým vlastným, keď si puk do vlastnej bránky po nahodení Jaedona Descheneaua zrazil vracajúci sa košický obranca Josh Teves. Zápas sa preklopil na košickú stranu na začiatku tretej tretiny po päťminútovom treste pre nitrianskeho kapitána Branislava Mezeia, ktorý rovnako ako košický Eduard Šedivý v šiestom zápase, v súboji pred bránkou trafil hokejkou do rozkroku jedného z košických útočníkov. Naštartoval ho Tomáš Zigo, ktorý po necelej polminúte dlhej presilovky tečoval pred bránkou strelu Maxa Gildona.

„Žolíkom, nežolíkom,“ pousmial sa skúsený útočník, ktorý sa do finálovej zostavy Košíc zmestil až v siedmom zápase. „V tom siedmom zápase je úplne jedno, kto dá gól. Nám sa dnes podarilo urobiť obrat, sme radi a môžeme oslavovať. Bolo to ťažké na psychiku, ale máme v tíme hráčov, ktorí už niekoľko týchto finále aj zápasov odohrali,“ dodal k rozhodujúcemu zápasu Zigo. Ten po dvoch oslavách titulu s Banskou Bystricou, jednej oslave so Slovanom Bratislava, oslavoval svoj štvrtý titul s Košicami.

V polovici tretej tretiny vyrovnával na 4:4 Patrik Rogoň, pol minúty pred jej koncom sa opäť nevyznamenal nitriansky Miloš Bubela, keď pri napádaní v obrannej tretine Košíc trafil hokejkou do tváre jedného z Košičanov. A to bol rozhodujúci moment, lebo druhý gól košického útočníka Danicka Martela na začiatku predĺženia dal bodku za extraligovou sezónou.

Vysníval si to inak Titul sa do Košíc vrátil po dvoch rokoch a priniesol viacero historických zápisov. Pre Košice je jubilejným desiatym slovenským, čím sa stali najúspešnejším klubom v histórii. Prepisovali sa aj individuálne historické tabuľky. Tréner Dan Ceman je prvým extraligovým šéfom lavičky s troma majstrovskými titulmi, keď k jednému s Banskou Bystricou pridal už druhý košický. Marek Bartánus sa so siedmimi titulmi stal najúspešnejším hráčom v histórii extraligy. V nabitej súpiske z Košíc sa v play-off na zápasovú súpisku dostal len trikrát a aj siedmy finálový zápas sledoval s rodinou na tribúne. VIDEO: Marek Bartánus reaguje po zisku titulu

„Bolo to pre mňa ťažké pozerať z tribúny, ale klobúk dole pred chlapcami. Som strašne rád, že to zvládli a že sa môžem tešiť spolu s nimi,“ priznal Berty v objatí s deťmi, ktorý za svoj zápis do histórie ďakoval predovšetkým rodine. „Titul som získal, hoci inak, ako som si vysnil. Ale mám ho, nikto mi ho nikdy nezoberie a v tých zápasoch, v ktorých som v play-off hral, som ukázal všetko,“ dodal 38-ročný útočník, ktorý sa blysol hetrikom v rozhodujúcom šiestom zápase semifinále so Zvolenom.

Titul oslavoval Bartánus až v troch slovenských kluboch – štyrikrát s Košicami, dvakrát s Banskou Bystricou a raz so Slovanom. „Uvidíme, čo bude ďalej. Teraz si potrebujeme s rodinou všetci oddýchnuť, stalo nás to veľa. A keď si od toho všetkého oddýchnem, budem sa rozhodovať, čo ďalej,“ reagoval na otázku, s ktorým klubom a či vôbec bude oslavovať ôsmy titul. VIDEO: Majstrovské oslavy hokejistov HC Košice

Šesť za šestnásť rokov s Košicami Ďalším hráčom, ktorý sa po tejto sezóne zapísal do histórie je obranca Radek Deyl. V svojich rodných Košiciach, so svojim materským klubom, získal už šiesty titul a zdá sa priam neuveriteľné, že prvý krát dvíhal majstrovský pohár nad hlavu ešte ako 19-ročný pred šestnástimi rokmi, keď Košice vo finále zdolali Skalicu v zostave s menami ako Žigo Pállfy či Dušan Pašek. „Prekonali sme veľa prekážok v sezóne aj v play-off, ale mužstvo ukázalo charakter. Aj v tomto zápase sme sa nepoložili a v tretiu tretinu sme vyhrali, otočili zápas v predĺžení. A je to krásna bodka za celou sezónou,“ povedal Deyl, ktorý bol po kapitánovi Michalovi Chovanovi, absolútnom rekordérovi Bartánusovi tretím košickým hráčom, ktorý dvíhal nad hlavu majstrovský pohár.

Šiesty titul s Košicami je pre neho veľká vec. Aj skúsený obranca sa vo finálovej sérii zmestil do zápasovej súpisky len trikrát a priznal, že mu bolo trochu ľúto dlhoročného parťáka z kabíny Mareka Bartánusa, ktorý si nemohol svoj rekordný titul užiť v zápase. „Aj sme si spolu poplakali. Ale myslím si, že všetko je tak ako malo byť,“ dodal Deyl. Janus si tiež poplakal „Neplačem, to mám šampanské v očiach. Ale plakal som, keď sme dali víťazný gól. Nebudem klamať,“ utieral si perlivý mok z tváre obklopený novinármi košický brankár Jaroslav Janus, ktorý si po zápase prevzal Zlatú korčuľu pre najužitočnejšieho hráča play-off. VIDEO: Jaroslav Janus reaguje po zisku titulu

„Sú to obrovské emócie a obrovská radosť. Otočiť v siedmom zápase z 2:4 na 5:4 je neskutočné. Som hrdý na to, čo sme dosiahli. Vyhrávali sme 3:1 na zápasy a všetci hovorili, kedy už bude hotovo. Ale najprv to treba odohrať. Bolo to náročné, Nitra hrala výbornú obranu,“ hodnotil zápas a sériu. Po druhej tretine, keď Košice prehrávali o dva góly, sa v šatni podľa jeho slov hovorilo najmä o tom, aby ostali všetci pozitívni.

„Hovorili sme si, že tu dnes necháme všetko, život, srdce a budeme hrať do poslednej sekundy. Vypredaná hala, siedmy zápas. Už nebolo žiadne zajtra, už zajtra nie je tréning ani zápas o dva dni,“ hovoril Janus o tom, čo sa dialo v kabíne pred tretím dejstvom. VIDEO: 25. epizóda podcastu Hokejový BOSS

Kašíkove super pocity aj bez zlatej bodky Svoj posledný zápas v drese Nitry odchytal Libor Kašík. V šiestom finálovom zápase sa lúčil s nitrianskymi fanúšikmi. Po tom siedmom sa dočkal aj pekného gesta od tých košických. Keď si prevzal cenu za najlepšieho hráča siedmeho zápasu, skandovali jeho meno napriek tomu, že bol jednou z najväčších prekážok v košickej ceste za titulom. VIDEO: Brankár HK Nitra Libor Kašík reaguje po finále

„Predlžoval som si to, ako sa len dalo. Mrzí ma, že bodka nebola zlatá. Ale na druhej strane sú to super pocity. Dve a pol sezóny v Nitre, vyhral som kontinentálny pohár, získal zlato a striebro v slovenskej extraligy. Za to všetko ďakujem, všetkým fanúšikom a bude mi to určite chýbať,“ neskrýval Kašík dojatie. Podľa neho musia mať Nitrania vztýčené hlavy. „Ja aj všetci ostatní sme tam nechali úplne všetko. Bola to pre mňa obrovská výzva postaviť sa vo finále proti Košiciam. Je to veľký klub, aj na európske pomery a my sme s nimi nakoniec prehrali siedmy zápas v predĺžení. Klobúk dole pred nami a klobúk dole pred Košicami,“ dodal Kašík.