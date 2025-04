Rekordný titul je realitou. Košice vystriedali Nitru na tróne extraligy po veľkej dráme

Dan Ceman, tréner Košíc: „Mentálne som zdevastovaný, ale zároveň veľmi hrdý na chalanov. Bol to najzaujímavejší zápas, od kedy sa pohybujem v hokeji. Doteraz nikdy som taký vypätý zápas nezažil. Bláznivý duel. Ukázali sme charakter, podali neskutočný výkon, hoci sme boli pod tlakom, dokázali sme výsledok otočiť. Vďaka patrí aj divákom, ktorí boli za nami. Som super pyšný na chalanov a na všetkých, ktorí sa o tento úspech zaslúžili.“

Tomáš Mikúš, útočník Košíc: „Extrémna radosť. O tomto sníva každý hokejista, hrať siedmy zápas pred domácim publikom, streliť víťazný gól v predĺžení. Splnený sen. Bolo to symbolické - aj pod tlakom, aj keď nám ľudia neverili, aj keď sme prehrávali, stále sme verili našej hre, jeden druhému. Obrovská radosť, že sme to dotiahli do víťazného konca. Bola to dlhá sezóna, veľmi náročná.“

Radek Deyl, obranca Košíc: „Je to úplne neuveriteľné. Otočili sme sériu z 1:3 na zápasy, dostali sme sa do siedmeho zápasu, v ňom sme otočili z 2:4 na 5:4 po predĺžení... Myslím si, že to je na nejaký film. Niekoľkokrát v play off sme ukázali charakter.“

Marek Bartánus, útočník Košíc: „Mám v sebe strašne veľa emócií. Som strašne hrdý na celý tím, na všetkých chlapcov, otočiť siedmy zápas z 2:4, klobúk dolu. Absolutórium pre Jara, chytal fantasticky. Dnes som v kútiku duše veril, aj za nepriaznivého stavu, že to stále zvládneme.“

Andrej Kmeč, tréner Nitry: „Dotiahli sme to do siedmeho zápasu, boli sme kúsoček... Záver sme nezvládli. Košice dali gól v predĺžení a zaslúžene tak zvíťazili. Ďakujem všetkým chalanom za to, čo odviedli, chcem sa im za to poďakovať. Samozrejme, mrzí to, prehrať v siedmom zápase v predĺžení. Boli sme blízko a prevládajú negatívne pocity.“

Tomáš Hrnka, útočník Nitry: „Samozrejme, sme smutní, že to nedopadlo v náš prospech. Sme však hrdí na to, čo sme spravili s touto sériou. Myslím si, že sme odohrali skvelé finále. Chceli sme veľmi, oni chceli takisto veľmi, bol to vyrovnaný zápas o jednom góle. Odohrali sme to so cťou a veľmi dobre.“