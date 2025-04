VIDEO: Nitra prišla o kapitána a Košice uchmatli titul. Zápas číslo sedem bol ako námet na film

Hneď na začiatku tretieho dejstva však kapitán hostí Branislav Mezei pred nitrianskou bránkou nechtiac, ale bolestivo zasiahol hokejkou do citlivých partií Danicka Martela. Rozhodcovia si prezreli situáciu na videu a vyriekli očakávaný verdikt - 5 minút a trest do konca zápasu.

Veľké sklamanie sa zračilo z tváre nitrianskeho kouča Andreja Kmeča. "Dotiahli sme to do siedmeho zápasu, boli sme kúsoček od titulu, ale záver sme nezvládli. Košice zaslúžene vyhrali, ale chcel by som sa poďakovať všetkým chalanom, za to čo odviedli, v play off, vo finále, aj v celej sezóne.

Teraz v nás samozrejme prevládajú skôr negatívne pocity, možno časom si povieme, že to bolo fajn. Košice mali veľkú kvalitu, ale vyrovnali sme sa im," hodnotil.