Slovensko? Nemyslím si, že je najľahším súperom, tvrdí Anttila

"Mali sme naozaj dobrú prvú tretinu. V podstate aj časť druhej, ale tam už zvýšili tempo a viac sa tlačili dopredu, čo nám robilo trochu problémy. No celkovo to bol od nás veľmi dobrý výkon a sme radi, že sme vyhrali," povedal Marko Anttila, ktorý sa vrátil do tímu po tom, čo strávil niekoľko dní v karanténe.

V semifinále si zopakujú duel so Slovenskom, no hrdina MS 2019 z Bratislavy si nemyslí, že boj o finále bude pre jeho krajanov rovnako hladký.

Fíni na ceste do semifinále vyhrali všetky štyri zápasy, jeden po predĺžení, so skóre 18:7. Zaujali aj obratom z 0:3 s rivalom zo Švédska.

"Nemyslím si, že Slovensko je najľahší súper, akého sme mohli dostať do semifinále. Teraz je to len o jednom zápase, my musíme predviesť náš najlepší výkon, aký sme na tomto turnaji ukázali a potom uvidíme.

Neprekvapilo ma, že zdolali USA, bolo to štvrťfinále, zostali tu už len tie najlepšie tímy a medzi nimi sa môže stať všetko," povedal.

"Určite to nie je najľahšia cesta do finále. Slovensko má dobrý tím a bude to veľmi ťažký zápas. Musíme sa na to poriadne pripraviť. No náš cieľ je vyhrať celý turnaj. Na to sme sem prišli," dodal Miro Aaltonen.

Štvrťfinále na ZOH 2022