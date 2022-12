Okamih, v ktorom tŕpli. Bronzový kapitán spomína na najdôležitejší gól

Slovenskí hokejisti vyhrali ocenenie kolektív roka vďaka bronzovému úspechu na olympijských hrách v Pekingu. Ako spätne vnímate tento úspech?

Je to doposiaľ najväčší úspech v mojej hokejovej kariére. Užili sme si to dostatočne. Trochu nás mrzelo, že to bolo v čase, keď sme sa museli vrátiť do klubov a nemohli sme oslavovať plnými dúškami ako po majstrovstvách sveta.

Som rád, že sa k tomu vraciame aspoň týmto štýlom.