Prezidentka prijala medailistov z Pekingu, za športovcov sa prihovorila Vlhová

BRATISLAVA. Prezidentka SR Zuzana Čaputová poďakovala úspešným olympionikom a paralympionikom za vzornú reprezentáciu Slovenska.

V piatok v Prezidentskom paláci v Bratislave uviedla, že v neľahkých časoch dokázali slovenskí športovci priniesť do domácností optimizmus a radosť.

"Rada by som vám vyslovila obdiv a poďakovanie za to, ako ste reprezentovali Slovensko a tiež za to, že ste nám v týchto neľahkých časoch vliali do žíl optimizmus a nádej. Priniesli ste do našich rodín a domácností radosť zo života, pocit úspechu a radosť," povedala prezidentka v krátkom príhovore.