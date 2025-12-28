ONLINE: Fínsko - Lotyšsko dnes, MS v hokeji do 20 rokov 2026 LIVE (skupina B)

Fínsko a Lotyšsko dnes hrajú zápas skupiny B na MS v hokeji do 20 rokov 2026 v americkej Minnesote.
Zápas hostí 3M Arena v Minneapolise.
Majstrovstvá sveta do 20 rokov Skupina B 2025/2026
28.12.2025 o 22:30
Fínsko
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Lotyšsko
Prenos
Finsko:
Finové loni prohráli ve finále s Američany až v prodloužení a tím popřeli, že by se měl tamní hokej nacházet v určité krizi. Do turnaje letos vstoupili hned úvodní den výhrou 6:2 nad nováčkem z Dánska. O tu se třemi asistencemi zasloužil také útočník Jasper Kuhta, dva góly si pak připsal Roope Vesterinen hrající domácí Liigu za Hämeenlinnu.
Oporou týmu by měl být gólman Petteri Rimpinen. Ten chytal výborně už na loňském šampionátu a už dva roky je jasnou jedničkou týmu Kiekko-Espoo.
Lotyšsko:
Lotyši jdou v mládežnickém hokeji rozhodně nahoru. Loni vypadli na dvacítkách ve čtvrtfinále a obsadili celkově sedmé místo, což je vyrovnání jejich maxima. Navíc si ve skupině vyšlápli na domácí Kanadu, kterou zdolali po nájezdech. Se stejným soupeřem naznačili své možnosti i v sobotu při svém vstupu do šampionátu. Od úvodu druhé části prohrávali 0:1, ale javorovým listům se nepodařilo houževnatého soupeře dorazit dalším gólem. Dvě minuty před koncem třetí třetiny pak srovnal Rudolfs Berzkalns. Zámořský celek nakonec rozhodl až v prodloužení z přesilové hry.
Řada hráčů působí v zámořských ligách. Proti Kanadě výtečně začapal Nils Roberts Maurins, který chytá americkou juniorskou USHL. Na soupisce nescházejí ani dva útočníci hrající v Česku. Markuss Sieradzkis z Plzně i Maksims Pumpins z Poruby nastupují v extralize juniorů.
