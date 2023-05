Dvorský si napravil reputáciu, na drafte bude v Top 10, tvrdí expert

BRATISLAVA. Dalibor Dvorský na nedávnych majstrovstvách sveta hráčov do 18 rokov vo Švajčiarsku potvrdil, že je najväčšia slovenská nádej v súvislosti s letným draftom nováčikov do zámorskej NHL.

Sedemnásťročný center bol najproduktívnejším Slovákom na turnaji a dostal sa do All Star tímu šampionátu. Expert Marco D'Amico z portálu Montreal Hockey Now predpovedá, že sa dostane do prvej desiatky na drafte.