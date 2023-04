V tíme nebol hráč, ktorý by sklamal. A to je najpozitívnejšie, vraví Kapuš

Slovenskí hokejisti do 18 rokov boli blízko k tomu, aby po dvadsiatich rokoch získali na svetovom šampionáte medailu. Tú bronzovú mali už takmer na krku.

"To, že chlapci dosiahli úspech v nich momentálne zatieňuje to, že boli tak blízko vytúženej medaily," povedal v rozhovore pre Sportnet.

Na to, že sme nastupovali v pozícii outsidera, pretože hrať proti Kanade nás dáva do tejto pozície, tak sme odohrali veľmi dobré stretnutie.

Ako by ste zhodnotili zápas o bronzové medaily proti Kanade?

Čakali ste, že to bude takto vyrovnaný zápas proti hokejovému gigantovi, ktorým Kanada v mládežníckych kategóriách nepochybne je?

Musím sa priznať, že vzhľadom na vývoj vzájomného zápasu v skupine som to neočakával. Obával som sa, že Kanada sa dostane do výraznejšieho vedenia a dostane nás pod tlak. To sa nestalo, čo ma milo prekvapilo.

Samozrejme, dúfal som, že môžeme hrať s Kanadou vyrovnanú partiu, ale to, že v niektorých fázach budeme lepším mužstvom som neočakával.

Najmä v tretej tretine predviedli Slováci výborný výkon, o to väčšia je škoda, že to nedotiahli do konca. Dalo sa niečo v závere urobiť inak?