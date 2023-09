Třinec sa dočkal víťazstva. Daňo bol prvou hviezdou, bodovali aj ďalší Slováci

Česká Tipsport extraliga - 3. kolo

Triumf "oceliarov" spečatil v závere do prázdnej bránky Richard Pánik. Ďalší Slovák Libor Hudáček si v drese majstra pripísal na konto asistenciu.

Pre najlepšieho strelca základnej časti minulej sezóny to boli prvé dva góly v sezóne, pre Hudáčka pre zmenu prvý bod v tomto súťažnom ročníku.

"Predošlý titul kráľa strelcov je pre mňa zdravou motiváciou. Neberiem to však nejako tragicky, že som dva zápasy nedal gól.

Dnes to vyšlo a ja verím, že keď budem robiť dobré veci, budem dávať góly. Musím byť v pozícii pred bránkou, kde to síce bolí, ale ja to tam mám rád a chcem tam byť tímu prospešný," povedal Daňo pre klubový web.