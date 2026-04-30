Po úspechoch s dvadsiatkou mieri do Sparty. Ako keby Kanaďan trénoval Montreal, uviedol kouč

Patrik Augusta sa stal novým trénerom hokejistov Sparty Praha. Doterajší kouč českej reprezentácie do 20 rokov podpísal s klubom dvojročný kontrakt.
Augusta viedol mládežnícky tím Česka uplynulé tri roky a na majstrovstvách sveta tejto vekovej kategórie s ním získal dva bronzy a striebro.
V najvyššej českej súťaži pôsobil už na striedačkách Mladej Boleslavi a Liberca. „Patrik je jeden z najlepších trénerov v republike, čo dlhodobo potvrdzuje.
Má za sebou úspešnú kariéru a ukazuje, že vie veľmi dobre pracovať s tímom. Navyše zdieľa podobný pohľad na hokej ako my,“ citoval športového riaditeľa Sparty Tomáša Divíška portál idnes.cz.
Päťdesiatšesťročný Čech si do realizačného tímu vybral Ladislava Šmída a Tomáša Netíka, trénerom brankárov bude Michal Neuvirth.
„Sparta je v Česku fenomén. Trénovať ju je pre mňa ako Čecha niečo podobné, ako keby Kanaďan trénoval Montreal Canadiens,“ uviedol Augusta a priznal, že so Spartou bol v kontakte dlhšie, ale najprv si chcel splniť povinnosti v českej „dvadsiatke“.