Expert: Škoda, že sa viac hovorí o Šatanovi než o Dvorskom. MS sú biznis, ale majú byť pre ľudí

Na majstrovstvách sveta v hokeji sa už hrá vyraďovacia fáza - tentoraz bez slovenských hokejistov, ktorí ukončili pôsobenie na turnaji už v základnej skupine a v konečnom hodnotení šampionátu obsadili 11. miesto. Informácie o MS v hokeji 2025 (prehľad) O turnaji sme debatovali s bývalým českým hokejistom a televíznym expertom Rostislavom Oleszom.

Ako hodnotíte vystúpenie Slovákov na MS? Ukázalo sa, že pre slovenský tím bola priorita zdolať Francúzsko či Slovinsko. Prečo bolo štvrťfinále príliš ďaleko?

V zápase pravdy Slováci neukázali väčšiu húževnatosť ako Lotyši. Navyše, lídrom slovenského tímu chýbala forma. Ani jeden zo slovenských hráčov nemal nadštandardnú sezónu, ako napríklad Tralmaks. To sa v takýchto rozhodujúcich zápasoch prejaví. Možno na základe histórie a výsledkov z minulosti boli Slováci favoriti, ale z môjho pohľadu naopak. Lotyšsko malo skúsenejších a kvalitnejších hráčov.

Slováci sa trápili najmä v ofenzíve, dali sme najmenej gólov v histórii a mali sme aj mizernú streleckú efektivitu. Čo sa s tým dá v priebehu tak krátkeho turnaja robiť? Vy ako bývalý útočník ste mali také obdobia, je to psychicky náročné, a čím ste sa to snažili zmeniť? Deväť gólov v siedmych zápasoch je naozaj málo. Ale to sa v priebehu turnaja nedá veľmi zmeniť. Ak chcete vyhrávať zápasy, musíte v stretnutí streliť aspoň dva alebo tri góly. Nedá sa ísť do zápasu s tým, že dáme jeden gól a ubránime to. Áno, dnes je hokej defenzívny, všetci korčuľujú a bránia, ale potrebujete mať hráčov, ktorí to vezmú na seba a sú hladní po góloch. Okrem iného, videli sme, že Slováci sa trápili aj v presilových hrách. Nedá sa povedať, že by Slováci hrali zle, oni predviedli maximum. V očiach trénera to boli najlepší hráči, ktorí boli k dispozícii. Hráči ako Hrehorčák a Roman nepatria medzi lídrov Třinca, keď sú všetci zdraví. Potom nemôžete od nich čakať, že budú ťahať reprezentáciu na majstrovstvách sveta. Keď sa na to spätne pozriete, tak obaja mali 0+0, aj keď ich úlohy možno boli trochu iné. Určite ich to trápi, ale keď raz nemáte fazónu a rozbeh zo sezóny, nájsť to na takom krátkom turnaji je ťažké. Každý súper na šampionáte hrá, ako keby to bol posledný zápas a nikto vám nič nedaruje. Potom je náročné si povedať, že teraz to už pôjde.

Slovensku chýbalo na turnaji veľmi veľa hráčov, napríklad aj všetci z NHL. Generálny manažér českej reprezentácie Jiří Šlégr cez médiá radil Miroslavovi Šatanovi, že dnes je už iná doba a za hráčmi je dôležité chodiť do Ameriky osobne. Šatan reagoval, že Slovensko tam má päť hráčov a neoplatí sa to, že by tam nič nevybavil. Aký máte na to ako bývalý hráč NHL názor? Čo je dobré a čo je zlé? Jaromír Nohavica v jednej pesničke spieva: Jedni křičí hanba, hanba, druzí zase sláva, sláva. U nás aj u vás to je rovnaké. Keby Miro Šatan letel do Ameriky, médiá by písali, že míňa peniaze, platí večere a radšej by mal tie peniaze investovať do mládeže. Obaja majú pravdu a každý si zvolil inú cestu.

Šatan má v pravdu v tom, že by zbytočne letel do Montrealu za Jurajom Slafkovským, keď mu zavolá a on povie, že príde. Na to nepotrebujete osobný kontakt. Okrem toho hráči v NHL majú náročný program na to, aby čakali, že niekto priletí zo Slovenska a pozve ich na večeru. Na druhej strane, Jirka Šlégr má dosť času, Šatan ho asi toľko nemá, lebo má veľa funkcií, a vybral si tento spôsob. Aj to je cesta, ako sa dostať k tým hráčom. Keď sa však rozprávame o NHL, napríklad taká Kanada nechodí za hráčmi. Oni ich nominujú bez akejkoľvek prípravy, nehrajú prípravné zápasy ako mužstvá v Európe, možno tak maximálne jeden-dva. Priletia do Európy, skontrolujú si hokejky, či všetky prišli a potom idú na šampionát. Miro Šatan tiež povedal, že hráč, keď povie, že ide reprezentovať, tak mu nikto ani nemusí volať počas sezóny a on sám príde.

Viem, že ľudí to teraz baví, všetky špekulácie okolo toho, ale netreba za tým hľadať nič výnimočné. A je škoda, že o tomto sa hovorilo viac, ako o tom, že ako sa vydaril turnaj Daliborovi Dvorskému. A vydaril sa mu? Vydaril, aj keď vy to tak možno neberiete. Určite mu to dá veľa. Dopredu vás posúvajú všetky skúsenosti - aj dobré, aj zlé. Zistil, že majstrovstvá sveta sú o dve úrovne vyššie a musí ešte veľa trénovať. Aj neúspech vám pomôže. Keby Slováci vyhrali základnú skupinu, všetci v krajine by hovorili, že robíme to dobre. Dvorský možno sám nie spokojný s tým, ako na MS hral, ale určite mu pomohli. Nabral skúsenosti, za chvíľu je tu olympiáda a on sa už teraz naučil na tlak slovenskej verejnosti, ktorý predtým nepoznal. Určite mu účasť na turnaji veľmi pomohla a ja by som to bral iba pozitívne. Nemôže sa postaviť pred kameru a hovoriť, že mne sa šampionát podaril a ostatným nie. Všetko je to o tíme. Mužstvo neuspelo, takže neuspel ani on. Na druhej strane vie, že narazil na svoje maximum a vidí, že medzinárodná úroveň je ešte niekde inde. Zápas proti Kanade alebo Švédsku mu to jasne ukázal. Toho posunie ďalej.

Počas šampionátu sa opäť objavila sa aj polemika, ktorú otvoril tréner českej reprezentácie Radim Rulík, podľa ktorého sú zápasy proti Kazachstanu či Maďarsku pre český tím zbytočné. Podľa neho je počet účastníkov zbytočne vysoký a aj v médiách experti polemizujú o tom, či by sa mal konať turnaj každý rok alebo s takým počtom tímov. Čo si o tom myslíte?

Pozrime sa na to takto - hokejové majstrovstvá sveta sú biznis. Organizujú sa každý rok, čiže sa tam točia veľké peniaze. Keby to bolo každé dva roky, čo by IIHF robila? Čo by robili reprezentační tréneri? Keď niektorí tréneri hovoria o zbytočných zápasoch, tak prečo potom hrajú prípravné zápasy a turnaje počas celého roka? Nech prídu reprezentácie iba na šampionát a hrajú rovno tam. Dôležité sú aj televízne práva. My nevieme, koľko platia napríklad maďarská televízia za to, že ich reprezentácia je na MS. To je veľký biznis. Tímy si účasť na turnaji vybojovali. Keď sa pozrieme niekoľko rokov do minulosti, Švajčiarsko dostávalo na šampionáte osem alebo desať gólov. Rovnako Nemecko. A vyhadzoval ich niekto? Nie. Vypracovali sa a teraz sú konkurencieschopní. Nemôžete vyhodiť štyri najslabšie tímy. Pre nich je motivácia, že si zahrajú proti silným tímom. Pre šestnásťročného talentovaného maďarského hráča je skvelé, že nastúpil proti Davidovi Pastrňákovi. Pre veľa hokejistov sú to idoly a je pre nich veľká česť, že si proti nim môžu zahrať na takomto podujatí. Keď to porovnám s futbalom, Česko teraz nezažíva veľmi úspešné obdobie, ale keď sa kvalifikujeme napríklad na majstrovstvá sveta, tak tam nepôjdeme, lebo vieme, že prehráme 0:5? No nie. Kvalifikovali sme sa tam a ideme hrať. Vždy má vyhrávať šport. Šampionáty by sa však mali konať v prvom rade pre ľudí. Keď do Herningu neprídu ľudia alebo zápas Francúzska v Štokholme sleduje dvetisíc ľudí, to nie je ich chyba, ale problém dejiska toho šampionátu. To by sa napríklad v Česku alebo na Slovensku nestalo. Urobila by sa z toho šou a ľudia by sa prišli zabaviť. Musíte tomu urobiť sprievodný program, mesto musí mať ubytovania, cenovú dostupnosť. Nebudeme si klamať. Turnaj dali do Dánska, dve hodiny od ničoho, bez ubytovania, všetko zdraželo. Ktorá rodina tam pôjde? Súvisiaci článok Slafkovský, Studenič, Ramsay... Nechať problémy vyhniť sa nevypláca. Ani v slovenskom hokeji Nehovorím, že to musí byť každý rok v Česku alebo na Slovensku, ale hokej sa musí robiť pre ľudí. Keby bola dobrá atmosféra a plné hľadisko, aj napríklad na zápase Česko - Maďarsko, nikto by to neriešil. Česi by vyhrali s dobrým pocitom a aj Maďari by sa tešili, že videli góly a že im dal Pastrňák gól. Aj brankár by si to zapamätal. Ak znie otázka, či tam majú byť slabšie krajiny? Majú, pretože si účasť športovo vybojovali. Majú byť prázdne tribúny? Nemajú. Hokej sa musí robiť pre fanúšikov a keď ich krajina nevie prilákať, tak sa to musí zmeniť. Najväčším ťahákom štvrťfinále bude zápas Česko - Švédsko. Švédske médiá spomenuli vlaňajšie semifinále, keď Česko vyhralo 7:3 a hodnotia, že pre domácich sú Česi najhorší možný súper. Ako vidíte šance Česka na postup do bojov o medaily? Švédske médiá hovoria pravdu. Nechcete ako domáci tím natrafiť na úradujúcich majstrov sveta, ktorí majú formu. Veľa napovedia aj presilové hry. Keď sa pozrieme na presilovku Česka - je naozaj silná. Veľa bude záležať aj na brankároch, aký budú mať deň a ako to zatvoria. Jedna vec ma ale zaráža. Keď Švédi vedeli, že budú mať veľa hráčov z NHL, prečo sa hrá na takom veľkom klzisku? Široký ľad praje kombinačnému hokeju, ale nie tomu, na čo sú zvyknutí hráči v NHL. Ja som Čech, budem držať palce Česku (smiech). Nemôžem byť nezaujatý. Chlapcom veľmi prajem, ale narazili na jedného z favoritov na zlato. Pod tlakom však budú Švédi. Uvidíme.