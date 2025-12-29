Podpísal kontrakt s Montrealom, hral aj na Slovensku. Na MS U20 je však na opačnej strane

Bývalý kanadský hokejista Hayden Verbeek je jedným z dvojice hlavných rozhodcov pondelkového zápasu Česka s Fínskom na MS hráčov do 20 rokov v USA.
Niekdajší útočník podpísal v roku 2018 trojročný nováčikovský kontrakt s Montrealom Canadiens, no v NHL si nikdy nezahral. Jeho kariéra má však spojitosť so Slovenskom.
Verbeek v septembri 2020 hosťoval v Banskej Bystrici, kde sa pripravoval pred začiatkom kempu v profilige. Stihol odohrať štyri zápasy a strelil v nich dva góly.
Omnoho výraznejšiu stopu však zanechal v Spišskej Novej Vsi. Jej dres obliekal v sezóne 2022/23. Počas základnej časti nastúpil v 44 dueloch a mal bilanciu 14+19. V play-off pridal 14 stretnutí, zaznamenal tri góly a päť asistencií.
Spišiakom pomohol vybojovať v tomto ročníku bronz. V semifinálovej sérii ich zdolal Zvolen 3:4 na zápasy.
Počas svojej kariéry hral aj v nižšej zámorskej súťaži AHL, kde odohral 90 duelov. Hral za farmu Montrealu (Laval Rocket) a Detroitu (Grand Rapids). Pripísal si v nich sedem gólov a osem asistencií.