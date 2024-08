Americké odvolanie prišlo 4 sekundy po limite. Gymnastka musí svoju medailu vrátiť

CAS napísal, že pôvodné poradie na konci súťaže by MOV mal vziať do úvahy, čím naznačil, že Barbosuová by mala skončiť tretia, ďalšia Rumunka Sabrine Manecuová-Voineaová by mala obsadiť 4. miesto a Chilesová by mala byť až piata.

CAS tiež vo verdikte dodal, že FIG by mala určiť konečné poradie „v súlade s vyššie uvedeným rozhodnutím“.

Zlato v uvedenej súťaži na prostných získala Rebeca Andradeová z Brazílie a striebornú medailu vybojovala Američanka Simone Bilesová.

Na olympiáde riadi súťaž a rozhoduje o výsledkoch riadiaci orgán každého športu.

MOV však zvyčajne akceptuje tento výsledok, aj po dokončení odvolaní na CAS, a formálne udeľuje medaily.