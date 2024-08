Kenská atlétka zavŕšila zlatý hetrik rekordom. Zapísala som sa do histórie, reagovala

PARÍŽ. Kenská atlétka Faith Kipyegonová sa v sobotu stala prvou ženou, ktorá dokázala na OH triumfovať v behu na 1500 m trikrát za sebou.

Olympijskou šampiónkou sa predtým stala v Riu de Janeiru a potom i v Tokiu. "Je to pre mňa veľký, naozaj veľký úspech. Veľmi som chcela obhájiť zlato."

"Takto sa tvorí história. Podarilo sa mi zapísať sa do histórie. Dokázala som to," tešila sa po triumfe Kipyegonová, ktorá je na tejto trati trojnásobná majsterka sveta i držiteľka svetového rekordu.

VIDEO: Finále žien na 1500 m na OH 2024

Striebro jej však najskôr vzali po diskvalifikácii, keď sa v závere dostala do kolízie s Etiópčankou Gudaf Tsegayovou. Tá sa potom už nezapojila do boja o medaily. Napokon však uspela s odvolaním a na prebiehajúcich hrách si tak vybojovala dva cenné kovy.

"Bol to pre mňa týždeň plný emócií. Po tom, čo sa dialo v súvislosti s behom na 5000 m, som nevedela, či zvládnem aj môj druhý štart. Vzalo mi to veľa energie, ale našťastie to dobre dopadlo," vyhlásila Keňanka.