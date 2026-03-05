Nestalo sa to vyše 20 rokov. Súboj juniorky Trenčína so Slovanom priniesol výnimočný moment

HK Dukla Trenčín sa po stredajšej výhre 6:5 po predĺžení na ľade Slovana Bratislava ujala vo štvrťfinálovej sérii extraligy juniorov vedenia 2:0 na zápasy.
Veľkú zásluhu mal na tom iba 17-ročný obranca Adam Goljer, ktorý sa v prebiehajúcej sezóne stal pevnou súčasťou prvého tímu.
Proti náročnému súperovi nastrieľal hetrik, pričom všetky jeho góly padli počas presilovky po razantných strelách od modrej.
VIDEO: Hetrik obrancu Adama Goljera v zápase štvrťfinálovej série playoff juniorskej ligy
Hetrikom poslal duel do predĺženia
Goljer sa prvýkrát v stretnutí presadil gólom do šatne len 37 sekúnd pred koncom prvej tretiny, keď zvyšoval náskok Dukly na 3:1.
Druhým gólom znižoval v 56. minúte na 4:5 a hetrik zavŕšil vyrovnávajúcim gólom iba 23 sekúnd pred koncom poslednej tretiny.
V predĺžení rozhodol Michal Jakubec, ktorý počas sezóny taktiež dostával priestor pri A-tíme.
Mladíci tak svoje skúsenosti z mužského hokeja zúročili medzi rovesníkmi.
Moment, ktorý sa nestal vyše 20 rokov
V playoff extraligy juniorov sa blysol obranca hetrikom naposledy v sezóne 2004/05, to však bolo za výrazne iných okolností.
V druhom súboji štvrťfinálovej série vtedy Poprad na ľade Dubnice triumfoval vysoko 12:0, najviac bodov v zápase nazbierali štvorbodoví Marcel Haščák a Richard Rapáč.
Hetrikom sa podľa oficiálneho zápisu zaskvel obranca Robert Čikovský, hoci v štatistikách má uvedené len 2 strely na bránu.
Kuriozitou je, že to bol pre neho jediný zápas sezóny, v ktorom sa strelecky presadil a to ich odohral 33.
Zažije MS na domácom ľade
Adam Goljer bol kapitánom slovenskej reprezentácie do 18 rokov na Hlinka Gretzky Cupe, ktorý hostil v auguste Trenčín.
A práve na štadióne Pavla Demitru sa v drese osemnástky zhruba za mesiac predstaví aj na MS 18-ročných, ktoré sa tento rok odohrajú na Slovensku.
Na základe skúseností z najvyššej slovenskej súťaže a MS do 20 rokov by mal patriť k lídrom slovenského výberu, ktorý bude chcieť nadviazať na tri semifinálové účasti v rade.
„Chceme dosiahnuť čo najlepší výsledok pre Slovensko. Uplynulých pár rokov reprezentácie do osemnásť rokov bojovali o popredné pozície.
Doma budeme chcieť ašpirovať na medaily, ale budeme musieť ísť od zápasu k zápasu a vyhrať so silnými tímami,“ vyjadril sa tento týždeň pre HockeySlovakia.