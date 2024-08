Barteková na OH v Los Angeles určite nebude chýbať. Nevie však, či bude v pozícii športovca

Na prebiehajúcich OH v Paríži postúpila do finále skeetu a obsadila v ňom šieste miesto.

V tom finálovom nakoniec vypadla ako prvá a nevie, či bude v pozícii športovkyne aj na ďalšej olympiáde, ktorá by bola už jej šiesta.

"Milujem svoj šport, milujem chodiť každý deň na tréning. Viem však, čo stojí vybojovať si každý jeden terč.

Ja nie som človek, ktorý je extrémne talentovaný, všetko mám vydreté a už 26 rokov som deň čo deň na strelnici.

Stačí to na olympijské finále a musím si sama v sebe zhodnotiť, či ešte raz chcem vstúpiť do tých vôd a štyri roky drieť ako kôň.

Je to viac-menej o tom, či mi to bude stačiť a ako to prehodnotím. Určite by som sa však nechcela vzdať môjho športu, či už v iných pozíciách ako športovkyňa.

Všetko je otvorené, určite tam budem ako členka MOV," povedala Barteková o Los Angeles 2028.