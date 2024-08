Slovensko zažilo najmenej úspešné OH v ére samostatnosti, získalo len jednu medailu

Je potrebné spomenúť aj to, že vzhľadom na náročné kvalifikačné kritériá je stále ťažšie sa dostať pod päť kruhov a pre viacero Slovákov bol veľký úspech už len to, že sa prebojovali do Paríža.

Pri pohľade na cenné kovy ide o najmenej úspešné OH v ére samostatnosti, doterajším minimom boli tri medaily z OH 1996 v Atlante (1-1-1).

Keď sa dnes pozeráme na výkony francúzskeho olympijského tímu, sme presvedčení o tom, že sa im to podarilo a ten trend bude trvať dlho.

Rovnaký scenár bol aj pri OH v Londýne s Britmi a v podobnom rozsahu musíme naštartovať aj my to, aby sa šport stal motivačným faktorom, aby športovalo omnoho viac detí či mládeže a aby to bola prirodzená voľba.

Šport je totiž už pomaly niečo, čo na Slovensku vnímame len veľmi okrajovo," doplnil Liba.

V Paríži obsadili štvrtú priečku skeetarka Vanesa Hocková, tenistka Anna Karolína Schmiedlová aj kajakárka Zuzana Paňková.

Piaty bol skejtbordista Richard Tury, šiesta ďalšia skeetarka Danka Barteková a dvakrát aj kajakár Jakub Grigar.

Všetci títo slovenskí športovci boli blízko zisku medaily, ktorá bola v ich prípade naozaj reálna.