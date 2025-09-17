Usain Bolt ho sledoval z tribúny. Austrálsky zázrak sa na postup natrápil

TOKIO. Austrálsky tínedžer Gout Gout povedal, že sa cítil ako doma pri svojom prvom seniorskom vystúpení na svetovej scéne, keď v stredajšej rozbehu na 200 metrov dosiahol čas 20,33 sekundy, skončil tretí a postúpil do semifinále majstrovstiev sveta.
Sedemnásťročný šprintér pritiahol celosvetovú pozornosť a vyslúžil si prirovnania k jamajskej legende Usainovi Boltovi po tom, čo prelomil dlhoročný austrálsky rekord na 200 m a počas posledného roka zaznamenal sériu rýchlych časov.
Bolt sledoval preteky z tribúny počas ďalšieho večera v dusnej tokijskej vlhkosti. Gout v ôsmej dráhe odštartoval pomalšie, no postupne roztiahol svoje dlhé kroky, dostal sa dopredu pred druhou zákrutou a bojoval o popredné priečky.
Do cieľa dobehol uvoľnene za Jamajčanom Bryanom Levellom a Zimbabwčanom Makanakaishe Charambom – dvomi z troch pretekárov v rozbehu, ktorí už zabehli pod 20 sekúnd – a zaistil si tak účasť vo štvrtkovom semifinále.
„Je to celkom dobrý pocit,“ povedal Gout, keď mu po tvári tiekol pot. „Je to pre mňa veľká skúsenosť, bežať proti tým najlepším je skvelé. Som rád, že tu môžem byť, a teším sa na ďalšie preteky. Nemôžem sa dočkať semifinále.“
Gout si v Tokiu stanovil cieľ prekonať svoj osobný rekord 20,02, no priznal, že necítil potrebu ísť na maximum, keď vedel, že skončí v prvej trojke a postúpi.
„Štart nie je moja silná stránka, ale keď sa rozbehnem, už je to v pohode,“ dodal. „Mal som pocit, že v mojom rozbehu sa proti mne naozaj postavili iba dvaja súperi. Tak som posledných 50, 30 metrov bežal v kľude a získal som veľké Q (automatický postup). To som potreboval.“
Rodák z Queenslandu, syn utečencov z Južného Sudánu, priznal nervozitu pred štartom, no v semifinále chce bežať s väčšou voľnosťou. „Je to voľný pokus,“ povedal. „Proste vybehnem a pobežím ako kôň, ako vietor.“
Tínedžer, ktorý sa po šampionáte vráti do školy na záverečné skúšky, stále dúfa, že sa mu tento týždeň podarí stať sa prvým Austrálčanom, ktorý zabehne 200 m pod 20 sekúnd. „Hej, to je cieľ,“ pokrčil plecami. „Uvidíme v semifinále.“