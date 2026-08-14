Golfová komunita smúti. Austrálska tínedžerka zomrela dvanásť dní po kolapse v Bangkoku

Austrálska profesionálna golfistka Jessica Bangová zomrela vo štvrtok vo veku 18 rokov po krvácaní do mozgu.
Mladá hráčka skolabovala ešte 1. augusta v Bangkoku počas prípravy na medzinárodný kvalifikačný turnaj KLPGA Tour.
V nemocnici podstúpila urgentnú operáciu mozgu, ale dvanásť dní po kolapse zomrela.
Jej úmrtie potvrdila WPGA Tour of Australasia. „Jessica bola výnimočný mladý talent, ktorý za krátky čas na Tour zanechal výrazný dojem,“ uviedla organizácia vo vyhlásení.
WPGA zároveň vyjadrila sústrasť jej rodine, priateľom a všetkým, ktorí ju poznali.
Bangová si vybojovala miesto na WPGA Tour prostredníctvom kvalifikácie. Vo februári zaznamenala prvý výrazný úspech medzi profesionálkami, keď už pri svojom piatom štarte vyhrala kvalifikačné podujatie Women's NSW Open v Moss Vale.
Vo finálovom kole zahrala 65 úderov, osem pod par, a vytvorila rekord ihriska.
Profesionálkou sa stala v novembri 2025 a v Thajsku sa pripravovala na kvalifikáciu KLPGA Tour, prostredníctvom ktorej chcela pokračovať v rozvoji svojej kariéry. Informovala agentúra AP.