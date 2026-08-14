Zlomová bola sedemnásta jamka. Slovenka ovládla turnaj na Táľoch v rozstrele

Slovenská golfistka Michaela Vavrová.
Slovenská golfistka Michaela Vavrová. (Autor: FB/Slovenská golfová asociácia - SKGA)
TASR|14. aug 2026 o 18:34
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Na podujatí Ladies Slovak Golf Open triumfovala až v druhom kole play off proti Francúzke Lauren Holmeyovej.

Slovenská golfistka Michaela Vavrová sa stala víťazkou Ladies Slovak Golf Open 2026 na Táľoch.

Na podujatí profesionálnej série LET Access Series triumfovala až v druhom kole play off proti Francúzke Lauren Holmeyovej.

Vavrová bola na čele turnaja po prvom aj druhom hracom dni, ale z líderskej pozície ju v záverečný deň podujatia, ktoré je dotované sumou 50.000 eur, zosadila Holmeyová.

Francúzka viedla ešte po 16. jamke o dve rany, no Vavrovej birdie na 17. jamke a zároveň bogey Holmeyovej vyrovnali skóre. Na 18. jamke sa nerozhodlo a nasledoval rozstrel, ktorý sa odohral opäť na záverečnej jamke.

V prvom kole play off zahrali obe hráčky rovnaký výsledok, no v druhom Vavrová strhla víťazstvo na svoju stranu zapísaním birdie.

„Zo začiatku som bola trochu nervózna a zasekala som sa na prvej deviatke, potom som to dotiahla, následne viedla, potom som opäť doťahovala, ale tá 17. jamka bol zlomový moment, kedy som zmazala súperkin náskok o dve rany. Potrebovala som takúto výhru,“ uviedla po triumfe v tlačovej správe Vavrová, ktorá sa v priebežnom poradí celej túry posunula na 11. miesto.

Jej cieľom zostáva najlepšia sedmička, ktorá by jej zaistila účasť v budúcej sezóne Ladies European Tour.

Cez cut po dvoch hracích dňoch prešlo okrem Vavrovej aj ďalšie trio Sloveniek. Najlepšie sa z nich umiestnila Anika Bolčíková na delenom 11. mieste s desiatimi údermi nad par.

Katarína Drocárová obsadila delené 26. miesto (+14) a jediná slovenská amatérka v záverečný deň turnaja Petra Babicová skončila na delenom 44. mieste (+19).

Golf

    Slovenská golfistka Michaela Vavrová.
    Slovenská golfistka Michaela Vavrová.
    Zlomová bola sedemnásta jamka. Slovenka ovládla turnaj na Táľoch v rozstrele
    dnes 18:34
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