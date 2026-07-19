Novozélanďan oslavuje najväčší triumf v kariére. Na poslednej jamke predviedol brilantný úder

Ryan Fox s trofejou po triumfe na The Open Championship.
Ryan Fox s trofejou po triumfe na The Open Championship. (Autor: TASR/AP)
TASR|19. júl 2026 o 20:16
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Päťdesiaty šiesty hráč svetového rebríčka si v záverečnom kole udržal nervy, kým jeho konkurenti zlyhali.

Novozélandský golfista Ryan Fox sa stal víťazom 154. ročníka The Open Championship.

Na ihrisku Royal Birkdale v anglickom Southporte mal po štyroch kolách bilanciu štyri rany pod par (270/-10) a zvíťazil s náskokom jedného úderu pred Cameronom Youngom z USA (271/-9).

Tretí bol ďalší Američan Sam Burns (272/-8). Fox vyhral vo veku 39 rokov svoj prvý turnaj kategórie major.

Päťdesiaty šiesty hráč svetového rebríčka si v záverečnom kole udržal nervy, kým jeho konkurenti zlyhali.

O svojom triumfe rozhodol brilantnou birdie na poslednej jamke. V 4. kole tak zahral ihrisko na dva údery pod par (68/-2) a slávil najväčší triumf v doterajšej kariére.

VIDEO: Ryan Fox na poslednej jamke

Fox sa stal len druhým novozélandským víťazom Open po Bobovi Charlesovi, ktorý triumfoval v roku 1963.

Golf

    Ryan Fox s trofejou po triumfe na The Open Championship.
    Ryan Fox s trofejou po triumfe na The Open Championship.
    Novozélanďan oslavuje najväčší triumf v kariére. Na poslednej jamke predviedol brilantný úder
    dnes 20:16
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