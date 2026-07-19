Novozélanďan oslavuje najväčší triumf v kariére. Na poslednej jamke predviedol brilantný úder

Novozélandský golfista Ryan Fox sa stal víťazom 154. ročníka The Open Championship.
Na ihrisku Royal Birkdale v anglickom Southporte mal po štyroch kolách bilanciu štyri rany pod par (270/-10) a zvíťazil s náskokom jedného úderu pred Cameronom Youngom z USA (271/-9).
Tretí bol ďalší Američan Sam Burns (272/-8). Fox vyhral vo veku 39 rokov svoj prvý turnaj kategórie major.
Päťdesiaty šiesty hráč svetového rebríčka si v záverečnom kole udržal nervy, kým jeho konkurenti zlyhali.
O svojom triumfe rozhodol brilantnou birdie na poslednej jamke. V 4. kole tak zahral ihrisko na dva údery pod par (68/-2) a slávil najväčší triumf v doterajšej kariére.
VIDEO: Ryan Fox na poslednej jamke
Fox sa stal len druhým novozélandským víťazom Open po Bobovi Charlesovi, ktorý triumfoval v roku 1963.