Slovenky zabojujú pred domácim publikom. Golfová elita žien opäť mieri na Tále

V dňoch 12. až 14. augusta sa na Táľoch uskutoční turnaj Ladies Slovak Golf Open 2026, na ktorom sa predstaví 126 hráčok z viac ako 30 krajín.
Medzi nimi bude aj jedenásť slovenských golfistiek. Turnaj je súčasťou profesionálnej série LET Access Series a hrá sa o celkovú dotáciu 50.000 eur.
Výsledky sa započítavajú do svetových rebríčkov profesionálnych aj amatérskych hráčok. Počas troch súťažných kôl preverí náročné ihrisko Gray Bear ich presnosť, stratégiu aj mentálnu odolnosť.
Slovensko budú reprezentovať profesionálky Michaela Vavrová, Katarína Drocárová a Anika Bolčíková.
Pred domácim publikom sa predstavia aj amatérky Tatiana Babicová, Petra Babicová, Angela Vidová, Karolína Friedrichová, Frederika Rychtáriková, Alexandra Šulíková, Zoey Sophia Pápay a Emma Višňovská.
Slovenkám sa na Táľoch darilo aj pred rokom. Katarína Drocárová obsadila spoločné 3. miesto a všetky štyri domáce hráčky, ktoré prešli cutom, skončili v TOP 15. Alexandra Šulíková bola navyše najlepšie umiestnená amatérka turnaja.
„Ladies Slovak Golf Open patrí medzi najvýznamnejšie profesionálne golfové podujatia na Slovensku.
Teší nás kvalitné medzinárodné štartové pole aj silné zastúpenie slovenských hráčok. Verím, že nadviažu na minuloročné výsledky a divákom ponúknu atraktívny športový zážitok,“ uviedol promotér turnaja Jozef Soták zo Ski, Golf & Hotel Resort Tále.
Turnajový týždeň odštartuje 11. augusta podujatím Junior Pro-Am na ihrisku Little Bear. Mladí slovenskí golfisti si počas neho zahrajú po boku profesionálnych hráčok a zažijú atmosféru medzinárodného turnaja.
„Podujatie tejto úrovne je veľkou príležitosťou pre naše reprezentantky a zároveň motiváciou pre nastupujúcu generáciu.
Slovenské hráčky už ukázali, že dokážu konkurovať európskej špičke. Verím, že ich na Tále príde podporiť čo najviac fanúšikov,“ uviedol v tlačovej správe prezident Slovenskej golfovej asociácie Michal Krnáč.
Ladies Slovak Golf Open 2026 je otvorený pre verejnosť. Fanúšikovia môžu priamo na ihrisku sledovať profesionálny ženský golf a povzbudiť slovenské hráčky.