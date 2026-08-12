Na Táľoch sa začal Ladies Slovak Golf Open, po prvom kole vedie Vavrová

Slovenská golfistka Michaela Vavrová sa ujala vedenia po 1. kole turnaja Ladies Slovak Golf Open 2026 na Táľoch.
Na podujatí, ktoré je súčasťou profesionálnej série LET Access Series, zahrala úvodných 18 jamiek na 71 úderov, teda jeden pod par. Na ihrisku Gray Bear zahrala päťkrát birdie a viedla s náskokom troch rán pred sedmičkou hráčok na druhom mieste.
Profesionálny ženský golf sa vrátil na Slovensko po roku a hneď úvodný deň turnaja priniesol pre slovenský golf niekoľko príjemných prekvapení. Na čele poradia sa usadila Vavrová, hráčka domáceho Golfového Klubu Tále.
„Aj keď to kolo bolo tak trochu hore-dole a spravila som pár chýb, vždy som bola schopná na to reagovať a zachrániť sa. Kľúčové bolo, že sa mi dnes podarilo nezamotať sa v myšlienkach na horšie rany a udržala som sa v tom prítomnom okamihu,“ uviedla v tlačovej správe Vavrová, jedna z troch slovenských profesionálok v štartovom poli.
Úspešne si počínali aj Anika Bolčíková a Karolína Friedrichová (obe 74/+2), ktoré boli medzi siedmimi hráčkami na spoločnom druhom mieste. Práve Friedrichová bola po prvom dni najvyššie umiestnená amatérka.
„Som určite veľmi spokojná. Netrafila som v regulácii z 18-tich greenov len 4, samozrejme, boli tam nejaké putty, ktoré mi nepadli, ale všeobecne som veľmi spokojná,“ povedala členka Golf Klubu Trnava.
Príjemným prekvapením je len 13-ročná Slovenka Zoey Sophia Pápayová, ktorá je najmladšou hráčkou v štartovom poli. Zároveň je líderka vo svetovom amatérskom rebríčku (WAGR) do 13 rokov. So skóre 80/+8 figurovala po 1. kole na 57. mieste.
„Dnes to určite nebol môj najlepší deň, prvú deviatku som hrala super, druhá sa mi nevydarila, ale je to len prvý deň turnaja a zajtra to určite bude lepšie,“ povedala Pápayová.
V štartovej listine turnaja (celková dotácia 50.000 eur) figurovalo z celkového počtu 114 golfistiek 11 slovenských hráčok. Z nich tri už hrajú ako profesionálky, zvyšných osem má štatút amatérok. Podujatie pokračuje vo štvrtok druhým kolom, turnaj vyvrcholí v piatok záverečným tretím kolom.