Gól roka 10: Hral ligu, zradilo ho koleno. Zásahom priamo z rohu bojuje o hlasy

HÔRKA. Nemal kto kopať roh. K lopte sa preto postavil Matej Jung z TJ Baník Hôrka a loptu poslal priamo do siete. Dopomohol tak svojmu tímu k výhre 3:2 proti FC Spišská Teplica.

„Videl som, že brankár stojí vysoko. Skúsil som to teda zakrútiť do brány a našťastie to v nej skončilo,“ na gól ešte z augusta zaspomínal Matej Jung z TJ Baník Hôrka.

Ako sám povedal, bol to jeden z najkrajších gólov jeho kariéry. „Ako záložník ich veľa nedávam, pretože mám iné úlohy. Sústredím sa hlavne na tvorenie hry. Ale keď to vyšlo, som rád,“ dodal 24-ročný futbalista.