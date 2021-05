Má cit pre taktiku ako Sagan. Senzačný líder Gira si niekedy pripadá ako stroj

BRATISLAVA. Najvyšším vrchom Maďarska je Kékes. Meria 1014 metrov. V posledných rokoch sa práve tu nachádza cieľ poslednej etapy cyklistických pretekov Okolo Maďarska. Ide o horský dojazd po stúpaní prvej kategórie. Pretekári musia zdolať takmer 800-metrové prevýšenie. Pamätný finiš Vlaňajšiu záverečnú etapu a tým aj celkové hodnotenie pretekov ovládol Attila Valter. Sedemsto metrov pred cieľom bol ešte v skupine za vedúcim pretekárom. Strácal naňho 6-7 sekúnd. Posledný útok však načasoval dokonale.

Akoby prepol na inú rýchlosť, zvýšil tempo s takou ľahkosťou a ladnosťou, že tým šokoval súperov, fanúšikov i televíznych komentátorov. „Je to tam!“, kričal, keď preťal cieľovú pásku. Jeho finiš ocenili aj maďarskí športoví novinári. V tradičnej ankete Športovec roka sa dostal medzi tri najpämatnejšie športové momenty roka 2020.

Attila Valter neprestáva udivovať fanúšikov ani v roku 2021. Po 4. etape Giro d'Italia si obliekol biely dres pre najlepšieho pretekára do 25 rokov. Po 6. etape už bol na čele celkovej klasifikácie v ružovom drese. Maďarský cyklista nebol nikdy predtým na čele celkového hodnotenia trojtýždňových pretekov. Zaujal už vlani na Gire „K úspechu bol potrebný oddaný otec s minulosťou v dráhovej cyklistike, ako aj zanietený kolektív v malom cyklistickom klube v Csömöre. Tu začínal aj Márton Dina, druhý maďarský pretekár na tohtoročnom Gire. Samozrejme bol potrebný aj talent, trochu šťastia a niekoľko dobrých výsledkov na začiatku kariéry, ktoré si všimli aj tímy World Tour,“ hovorí o Valterovi József Gergelics, novinár maďarskej tlačovej agentúry MTI. Valter bol v roku 2019 tretí v celkovej klasifikácii na Okolo Maďarska a už vtedy ukazoval svoj potenciál. „Napredoval takým tempom, čo nikto nečakal, možno iba on sám a jeho tréneri. Jeho vlaňajší triumf na Kékesi už bol predzvesťou toho, že môže dosahovať vynikajúce výsledky. Ukázal sebavedomie i cit pre taktiku,“ vysvetľuje Gergelics. Ako nováčik zaujal vlani aj na Gire. V jednej z najtvrdších horských etáp, v Sestriere bol deviaty. „Držal tempo s najlepšími, takže sa dalo očakávať, že z neho za niekoľko rokov vyrastie špičkový vrchár, ktorý môže bojovať aj o celkový triumf na trojtýždňových pretekoch. Nikto si však nemyslel, že si ružový dres oblečie tak skoro,“ dodáva maďarský novinár.

Bolesť ako nikdy predtým „Ružový dres je ako sen. Bol to veľmi náročný deň, jazdili sme aj v ľadovom daždi, no posledné stúpanie som si užíval, lebo som vedel, že mám reálnu šancu na ružový dres. Zároveň je to obrovská zodpovednosť,“ vravel Valter po štvrtkovej etape Gira. 22-ročný maďarský pretekár pôsobí v rozhovoroch veľmi inteligentne, svoje výkony a výsledky hodnotí triezvo a s pokorou. Keď ho vlani ospevovali po finiši na Kékesi, on sa v rozhovore pre portál Origo vyjadril, že preteky Okolo Maďarska si nevyžadovali nadľudský výkon. Na Gire sa však poriadne trápil. „Tam by som už pokojne použil aj slovo nadľudské. Keď budem mať za sebou tri-štyri takéto preteky, možno zmením názor, ale moje prvé Giro bolo naozaj nadľudské. To sa naozaj nedá s ničím iným porovnať. Zažil som bolesť ako nikdy predtým,“ opísal svoje skúsenosti. V takých chvíľach je podľa neho najhoršia monotónnosť. „Počas jednej etapy máte pocit, akoby ste šliapali do pedálov už mesiace. Stane sa z vás stroj,“ uviedol.

Má na to, aby bol lídrom Vlani hájil farby poľského tímu CCC, v tejto sezóne jazdí za francúzsky Groupama FDJ. Podľa Józsefa Gergelicsa má Valter jednoznačne na to, aby raz bol lídrom tímu World Tour a bojoval o celkové prvenstvo na veľkých etapových pretekoch. „Či sa mu to naozaj podarí, to ťažko predvídať. Mnohým velikánom cyklistiky sa to nepodarilo pre zranenia či pády, alebo jednoducho neuniesli tlak. Ale určite z neho bude líder. Cyklistika nie je športom tínedžerov ani napriek tomu, že Tadej Pogačar i Egan Bernal vyhral Tour v extrémne mladom veku,“ domnieva sa Gergelics.