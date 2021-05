Náročnú etapu ovládol pretekár z úniku, mení sa majiteľ ružového dresu

Do růžového trikotu se oblékne dvaadvacetiletý Maďar Attila Valter, ten dnes ztratil na vítěze devětadvacet vteřin. Na první místo poskočil s jedenáctivteřinovým náskokem před Evenepoelem, o pět vteřin zpět je Bernal.

Čtyřiadvacetiletý Mäder je blízko etapovému prvenství! V protivětru mu zbývá vyšlapat posledních 400 metrů. Do karet mu hraje i fakt, že ve skupince za ním se už nenastupuje.

Do útoku vystartoval jeden z velkých favoritů na celkové vítězství Egan Bernal! Jeho tempo zachytil Ciccone, zachytil se i Alexander Vlasov.

Castroviejo má odpracováno. I on zaslouží pochvalu za odvedenou práci. Teď čeká na týmový vůz, aby mohlo dojít k výměně zadního kola.

Peloton nadále táhne Jonathan Castroviejo, a to i navzdory faktu, že má prázdné zadní kolo. Španělovi to však viditelně zase tak moc nevadí.

Denní únik má velkou šanci dotáhnout celozávodní úsilí do zdárného konce. Náskok sice klesá, ale stále je poměrně velký. Tempo udává Gino Mäder.

Problémy má lídr Team Jumbo-Visma, jednatřicetiletý Australan George Bennett. Jeden z jeho týmových kolegů jej ještě zkouší dotáhnout zpět do pelotonu, avšak nevypadá to nadějně.

No tak tohle se nepovedlo. Řidič doprovodného vozu nekoukal na cestu a srazil před sebou jedoucího Pietera Serryho, který si vystupoval z pelotonu. Belgičan je naštěstí v pořádku a už je zpátky na kole.

Kvarteto uprchlíků zdolává první metry posledního stoupání Ascoli Piceno, jež vede až do cíle. Na hlavní balík mají k dobru necelé tři minuty.

17km