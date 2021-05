Chcem získať ružový dres, vravel ráno. Nový líder Gira je z Maďarska

„Netajím sa tým, že som ho chcel získať a plánoval som to. Avšak stále je to pre mňa veľké prekvapenie, že to vyšlo. Mal som dobré nohy, no vôbec to nebola ľahká etapa vzhľadom na počasie. Je to neuveriteľné. Hovoril som si: Attila budeš bojovať, akoby od toho závisel tvoj život. Tento dres je tu pre teba,“ opisoval nový líder.

Valter je len druhý rok v profesionálnom pelotóne. Zatiaľ má na konte víťazstvo na pretekoch Okolo Maďarska. Etapové aj celkové a k tomu ešte titul maďarského šampióna v časovke.

Na Gire nie je úplným nováčikom. Premiéru mal vlani. Už vtedy skončil v celkovom poradí na solídnom 27. priečke. Jeho snom je jedného dňa Giro vyhrať.

"Neskrývam to. Raz by som chcel tento dres priviezť do cieľa poslednej etapy," dodal Valter.