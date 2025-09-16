Neuveriteľný príbeh Novozélanďana na MS. Najprv mu súper stúpil na hlavu, vo finále pokoril šampióna

TOKIO. Novozélanďan Geordie Beamish získal v pondelok senzačné zlato na majstrovstvách sveta v atletike v disciplíne v behu na 3 000 metrov prekážok.
Beamish na cieľovej čiare šokujúco porazil Soufiana El Bakkaliho a pripravil Maročana o piate po sebe idúce veľké zlato.
El Bakkali, dvojnásobný olympijský aj svetový šampión, mal našliapnuté na zlatý hetrik, keď sa dostal na čelo v poslednom kole. Po nástupe si už myslel, že má víťazstvo vo vrecku.
Beamish, známy svojím drvivým záverom, však zabral a na cieľovej páske ho predstihol v čase 8:33,88 min, pričom šampióna zdolal o sedem stotín sekundy.
Bol to pre neho výnimočný týždeň – v rozbehu totiž spadol kolo pred koncom, dokonca mu súper stúpil na hlavu, no dokázal sa postaviť a postúpiť.
Bronz senzačne vybojoval len 17-ročný Keňan Edmund Serum (8:34,56), zverenec maratónskej legendy Eliuda Kipchogeho.
Beamisha by málokto tipoval na medailu, nie ešte na zlato – do Tokia prišiel ako 31. najrýchlejší muž sezóny v tejto disciplíne. Pomalé úvodné tempo mu však dokonale vyhovovalo.
Rovnako aj El Bakkalimu, ktorý sa v úvode držal vzadu, postupne sa posúval dopredu a pred zvonením v poslednom kole šiel do vedenia.
VIDEO: Záver behu na 3000 m cez prekážky na MS v atletike
Štadión burácal, keď sa v čelnej skupine držal aj domáci bežec Ryuji Miura, no v závere už tempo neudržal.
Vyzeralo to na víťazný pochod El Bakkaliho, no ten po ľahkom kontakte s poslednou prekážkou stratil rovnováhu. Beamish, ktorý vlani vyhral svetový titul v hale na 1 500 m, využil šancu neuveriteľným spôsobom.
„To bol šok, však? Je to úplne neskutočné,“ usmieval sa 28-ročný Beamish. „Nemohol som uveriť, akú podporu mám od publika.
Videl som šancu v posledných 200 metroch. Vedel som, že na to dnes mám. O svojom víťazstve som vedel len meter pred cieľom – a to stačilo.
Je to prvé dráhové zlato pre Nový Zéland na majstrovstvách sveta, čo je celkom úžasné.“
Beamish dodal: „Užívam si to. Milujem tento štadión. Je to môj sen a snažím sa nasať všetko, čo sa dá.“
Pre 29-ročného El Bakkaliho to bola nezvyklá skúsenosť: „Je pre mňa veľmi ťažké prijať tento výsledok, ale musím, pretože toto je vrcholový šport.“
Výsledok ho zaskočil natoľko, že ani nepoznal meno svojho premožiteľa. V porážke však ukázal veľkosť:
„Gratuloval som atlétovi z Nového Zélandu. Mal som dobrú taktiku, ale zachytil som poslednú prekážku a stratil rovnováhu. Nie je to výsledok, aký som chcel, ale dnes vyhral šport.“