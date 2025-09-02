Rozumie, že sklame fanúšikov. Hviezdna šprintérka nebude štartovať na MS v Tokiu

AUSTIN. Americká atlétka Gabrielle Thomasová nebude štartovať na nadchádzajúcich MS v Tokiu. Úradujúca olympijská šampiónka v behu na 200 m má problémy s achilovkou.
Thomasovú trápi zranenie od mája a aj to je dôvod prečo sa v sezóne neprezentovala vo vrcholnej forme.
Na domácom šampionáte obsadila 3. miesto na dvojstovke a dokázala sa kvalifikovať na MS, no napokon sa štartu zriekla.
„Rozumiem, že pre mnohých fanúšikov to bude sklamanie. Dospela som však do bodu, keď som si povedala, že je v poriadku byť človekom a treba myslieť na svoje zdravie,“ uviedla 28-ročná americká šprintérka podľa AP.
Thomasová získala v Paríži pred rokom tri najcennejšie kovy. Okrem dvojstovky sa tešila z triumfu aj v oboch ženských štafetách.
Na predchádzajúcich MS v Budapešti získala striebro na 200 m a zlato v krátkej ženskej štafete. MS v Tokiu sa začínajú 13. septembra.