Rozumie, že sklame fanúšikov. Hviezdna šprintérka nebude štartovať na MS v Tokiu

Gabrielle Thomasová
Gabrielle Thomasová (Autor: TASR/AP)
TASR|2. sep 2025 o 17:52
Vyradilo ju zranenie.

AUSTIN. Americká atlétka Gabrielle Thomasová nebude štartovať na nadchádzajúcich MS v Tokiu. Úradujúca olympijská šampiónka v behu na 200 m má problémy s achilovkou.

Thomasovú trápi zranenie od mája a aj to je dôvod prečo sa v sezóne neprezentovala vo vrcholnej forme.

Na domácom šampionáte obsadila 3. miesto na dvojstovke a dokázala sa kvalifikovať na MS, no napokon sa štartu zriekla.

„Rozumiem, že pre mnohých fanúšikov to bude sklamanie. Dospela som však do bodu, keď som si povedala, že je v poriadku byť človekom a treba myslieť na svoje zdravie,“ uviedla 28-ročná americká šprintérka podľa AP.

Thomasová získala v Paríži pred rokom tri najcennejšie kovy. Okrem dvojstovky sa tešila z triumfu aj v oboch ženských štafetách.

Na predchádzajúcich MS v Budapešti získala striebro na 200 m a zlato v krátkej ženskej štafete. MS v Tokiu sa začínajú 13. septembra.

    Rozumie, že sklame fanúšikov. Hviezdna šprintérka nebude štartovať na MS v Tokiu
    dnes 17:52
