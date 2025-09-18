ONLINE: 6. deň na MS v atletike 2025 dnes, poobedný program LIVE (Tokio)

TOKIO. MS v atletike 2025, ktoré sa konajú v japonskom Tokiu, dnes pokračujú šiestym súťažným dňom.
Program sa začína o 12:05 SELČ. V akcii bude aj slovenská bežkyňa Gabriela Gajanová, ktorá sa predstaví v rozbehu na 800 metrov.
Atletiku sledujete spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: MS v atletike 2025 (6. deň, Tokio, výsledky, štvrtok, naživo)
Majstrovstvá sveta 2025
18.09.2025 o 12:05
Večerný program
Program:
12:05 5000m žen, rozběhy
12:15 Skok do výšky žen, kvalifikace (Michaela Hrubá)
12:23 Hod oštěpem mužů, finále (Jakub Vadlejch)
12:58 800m žen, rozběhy
13:55 Trojskok žen, finále
14:02 200m mužů, semifinále
14:24 200m žen, semifinále
14:45 800m mužů, semifinále
15:10 400m mužů, finále
15:24 400m žen, finále
Jakub Vadlejch má za sebou sezonu, během které absolvoval jen dva starty, jinak jej trápilo zranění a nemoc, kvůli čemuž si teprve v kvalifikaci na MS stanovil sezonní maximum na 84,11 metru. To je vzdálenost, která by asi na medaili ve čtvrtek nestačila, nicméně český reprezentant se dle svých slov cítil v sektoru velmi dobře a před finále je rozhodně plný sebevědomí a rád by splnil ambice, se kterými do Tokia přijel.
Jednoduché to nebude. Ve skvělé formě je Němec Julian Weber, Grenaďan Anderson Peters, velké věci se očekávají i od Neeraje Chopry a podceňovat rozhodně nelze ani Arshada Nadeema, který loni vyhrál olympiádu v Paříži a každý rok se svými starty šetří. Vždy se pak objeví na vrcholné akci a v drtivé většině je z toho nějaký senzační hod, tak jako loni v Paříži, tak jako před dvěma lety na MS v Budapešti (stříbro), a tak by se dalo pokračovat.
V průběhu programu se uskuteční finálové závody také v trojskoku žen a v závodech na 400 metrů mužů a žen.
V kvalifikaci ženské výšky bude startovat Michaela Hrubá, kterou nečeká nic jednoduchého. Její osobák je 195 centimetrů a kvalifikační limit je stanoven na 197 centimetrů.
Mistrovství světa v atletice ve čtvrtek přinese další várku kvalifikací, rozběhů, semifinále, ale především finálových disciplín. Ostře sledovaný bude zejména hod oštěpem s Jakubem Vadlejchem.
Vítáme vás u on-line přenosu. Událost začíná v 12:05.