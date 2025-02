Čo sa to na Slovensku deje? Futbalista napadol rozhodcu, preskočil plot a ušiel

Napadol ho odzadu

Víkendovým incidentom sa zaoberajú Východoslovenský futbalový zväz i polícia. Sportnetu sa podarilo spojiť aj s hlavným rozhodcom, ktorý má pomliaždenú sánku a píska mu v uchu. Aktuálne je PN.

„Od začiatku to bol nervózny zápas, čo som najskôr nechápal, keďže išlo o prípravu. Stretli sa však dve susedné dediny.

Jeden z hráčov komentoval každý môj verdikt a ja som ho vždy slušne upozornil. Keď mi však hrubo vynadal, musel som ho vylúčiť.

Po polčasovom hvizde prišiel za mnou jeho otec, ktorý mi takisto nadával. Žiadal som ho, aby nešiel ku mne. Keď sa mi priblížil pred tvár, slušne som ho odsunul.

V tom však odzadu skočil na mňa jeho syn a začal ma udierať päsťami do tváre. Kým som sa spamätal, preskočil plot a ušiel,“ na nepríjemný incident spomína futbalový rozhodca Michal Vencurik.

Po útoku 23-ročného hráča kontaktoval políciu. Tá sa prípadom aktuálne zaoberá.

„Mohol som ho nahánať, ale nebudem sa znižovať na jeho úroveň. Po skončení zápasu som podpísal zápisnicu a ďalej čakám na ďalšie pokyny,“ dodal.

Je mu ochotný odpustiť

Futbalista OFK Marhaň-Koprivnica ho zatiaľ nekontaktoval. Je mu však ochotný odpustiť.

„Ak by prišiel a do očí sa mi ospravedlnil, prijal by som to. Nie som zákerný ani pomstychtivý človek. Stalo sa, čo sa stalo,“ uviedol.